Desde el Gobierno afirman que "llevar el dólar a 130 pesos sería una desgracia para la economía"

La funcionaria indicó que con las nuevas disposiciones se buscan "dos objetivos: uno, alinear las tasas de interés, ir llevando las tasas a un sendero un poco más consistente; y el otro tema, que también está involucrado en estos lineamientos, es darle mayor volatilidad en el margen al tipo de cambio".

"Entonces, que la devaluación no sea tan previsible, en tantos centavos por semana, por meses, sino que tenga un poquito más de variación", completó en declaraciones al periodista Marcelo Bonelli.

En este marco, enfatizó que "no podemos permitir que el tipo de cambio real se aprecie porque eso hace que perdamos competitividad en nuestras exportaciones y aumentemos la expectativa de devaluación", y apuntó que "las devaluaciones bruscas no sólo no colaboran, estropean todo".

Por otro lado, Todesca Bocco advirtió que en la Argentina "no nos podemos dar el lujo de no tener derechos de exportación sobre el sector agropecuario".

Por un lado se reclaman "recuperaciones salariales de las fuerzas de seguridad" así como del sector público nacional, de las provincias, y por el otro "los sectores productivos reclaman bajas de impuestos", estimando que "esas dos cosas juntas en una situación como la que está la Argentina hoy, que tiene un déficit, son ingobernables".

"No debemos ver los derechos de exportación como un castigo, sino simplemente como el aporte de un sector que ha tenido ganancias, que ha tenido un buen año", subrayando además la necesidad "de separar los precios internacionales de los precios locales por su impacto en los alimentos".

"Yo entiendo que desde el sector todas estas medidas no le resulten suficientes", dijo, pero aseveró que "nuestro trabajo es ver el promedio, es decir, todas las variables juntas: no podemos seguir perforando la base de impuestos y al mismo tiempo aumentando el gasto", sentenció.