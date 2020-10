En medio de versiones sobre su estado de salud, Donald Trump publicó un video: "Volveré pronto"

El presidente de Estados Unidos asegura sentirse "mucho mejor" tras ser internado en un centro médico militar, luego de que le diagnosticaran coronavirus, donde recibe un tratamiento experimental.

"Llegué aquí y no me sentía muy bien. Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para que pueda volver", afirma. "Pienso que volveré pronto y deseo terminar la campaña de la forma en la que la empezamos", agrega.

Durante toda esta jornada hubo mensajes oficiales contradictorios con relación a su estado de salud. Por un lado, los médicos que los tratan decían estar "felices" por los progresos del mandatario.

Sin embargo, Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, indicaba que Trump se encontraba pasando por un período "muy preocupante", según reproducían medios norteamericanos.