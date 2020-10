Los médicos de Donald Trump aseguran que mañana podría recibir el alta del hospital

"El paciente sigue mejorando. Se mantuvo sin fiebre desde el viernes por la mañana y sus signos vitales están estables", dijo el doctor Sean Dooley en el Centro Médico Militar Walter Reed, donde el mandatario está internado desde el viernes. Por su parte Brian Garibaldi explicó que se le suministró una segunda dosis del antiviral remdesivir ayer y que "hoy se siente bien". "Estuvo de pie y paseando. Nuestro plan para hoy es que coma y beba y esté fuera de la cama", explicó en rueda de prensa.

"Si sigue hoy con buen aspecto y sintiéndose bien esperamos que pueda recibir el alta mañana mismo y trasladarse a la Casa Blanca para seguir con su tratamiento", añadió.

Dr. Sean Conley, Physician to the President, Provides an Update on President Trump

El reporte médico llegó después de una serie de mensajes contradictorios de la Casa Blanca que causaron una gran confusión sobre el estado de salud del mandatario. Por un lado Trump difundió ayer un video de cuatro minutos en el que decía que la "verdadera prueba" sobre su estado de salud vendría en los próximos días. "Dentro de unos días supongo que será la verdadera prueba, así que veremos qué pasa en esos próximos días", dijo a cámara, con aspecto algo cansado, un saco y una camisa desabotonada en el cuello.

Pero por el otro lado el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio una valoración menos optimista y aseguró: "Los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado. No nos encontramos todavía en un camino claro hacia una recuperación completa".

Meadows, cuyos comentarios iniciales fueron realizados a condición de que no fuera identificado, cambió su tono horas más tarde y afirmó que Trump lo estaba haciendo "muy bien" y que "los médicos están muy contentos con sus signos vitales". De todos modos no aclaró la discrepancia en sus comentarios. De hecho un asesor de Trump que habló bajo condición de anonimato dijo que el presidente no estaba contento al enterarse de los comentarios iniciales de Meadows.