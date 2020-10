El crudo relato del empresario cordobés que se burlaba del Covid-19 y ahora pelea por su vida

Ariel Tondo se encuentra internado con un cuadro de neumonía bilateral en un hospital de la ciudad de Córdoba. El lunes pasado fue diagnosticado y en menos de 24 horas sus pulmones colapsaron, además de registrar altos niveles de fiebre.

COVID en 1*persona View this post on Instagram COVID en 1*persona A post shared by ARIEL TONDO (@tondoariel) on Oct 3, 2020 at 12:28pm PDT

“Yo no era consciente de la gravedad que tenía. No quiero que le suceda a nadie, siempre en la vida traté de ayudar a todos", reconoció el empresario cordobés, que recordó en un principio no tenía cama disponible, lo que podía complicar todo.

Tondo detalló que tiene “3 por ciento de capacidad pulmonar” y que, debido a la falta de oxígeno, no puede “hacer dos pasos seguidos”. “Me hicieron una tomografía, me dieron un poco de oxígeno y me diagnosticaron neumonía bilateral total”, añadió.

Seguimos trabajando seguimos creando ...contra viento y marea ! Stand de @arieltondoautomotores ...tenemos esperanza !! View this post on Instagram Seguimos trabajando seguimos creando ...contra viento y marea ! Stand de @arieltondoautomotores ...tenemos esperanza !! A post shared by ARIEL TONDO (@tondoariel) on Sep 14, 2020 at 5:17pm PDT

"Para quienes descreían, y decían que era un invento de la política, está destinada a matarte. Ataca a todos los órganos. Sean conscientes de lo que les estoy diciendo. No se enfermen, no hay cama en toda la ciudad de Córdoba”, expresó el paciente.

Ariel Tondo1.jpg El empresario se burlaba del coronavirus y del aislamiento antes de ser diagnosticado. Foto: 24con.com.

El cordobés, además, reveló que se contagió en un velorio. “Cuando falleció mi tía. Fuimos toda la familia. Nos abrazamos. De ese velorio salimos 17 contagiados de Covid-10. Chau, cagué", sentenció.

Antes de contagiarse, Tondo utilizaba sus redes sociales para burlarse del coronavirus, se quejaba del aislamiento y de las medidas sanitarias y reclamaba por menos restricciones.

