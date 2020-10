Lucas Martínez Quarta ya es jugador de la Fiorentina: el emotivo mensaje para despedirse de River

“El Club Atlético River Plate informa que llegó a un acuerdo con la Associazione Calcio Fiorentina para el traspaso del jugador Lucas Martínez Quarta”, publicaron desde el club Millonario.

En el mismo texto, le dedicaron unas palabras de agradecimiento y despedida por su gran carrera en el club: “River Plate agradece a Martínez Quarta por todos estos años de profesionalismo y compromiso, tanto en el plantel profesional como en las Divisiones Inferiores, en los cuales representó los valores riverplatenses”.

“¡Gracias, Lucas! Muchos éxitos en esta nueva etapa”, agregaron sobre la salida del defensor.

River y Fiorentina llegaron a un acuerdo económico y Lucas Martínez Quarta continuará su carrera en el fútbol italiano.



¡Gracias eternas y lo mejor en esta nueva etapa, @ChinoMartinez28!





En tanto, desde la Fiorentina publicaron que el club “ha adquirido, de forma definitiva, a C.A. River Plate, los derechos sobre la actuación deportiva del futbolista Lucas Martínez Quarta”.

En la publicación resaltaron la carrea del jugador en el “prestigioso club argentino con el que ha disputado casi un centenar de partidos y además ganó una Libertadores”, en referencia a la copa obtenida ante Boca en el Estadio Bernabéu en el histórico partido del 9 de diciembre de 2018.

M A R T Í N E Z Q U A R T A

Lucas Martínez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina #ForzaViola #Fiorentina





“Hasta la vuelta”: el mensaje de Martínez Quarta

“Gracias por todo el cariño que me dieron en este tiempo. Y con el #GraciasEternasChino les quiero agradecer que mas allá que no puedo contestarles a todos, sepan que los leo. Gracias. Hasta la vuelta”, publicó el defensor nacido en las inferiores de River luego de que se confirmara la noticia de su pase.

“Llegó el día que nunca imaginé que llegaría, por más que lo anhelaba, no me imaginaba. No me imaginaba después de tantos años en River tener que despedirme de esta familia. Porque es lo que es, una familia”, comienza el emotivo texto en el que describe sus sensaciones de jugar en el club y la importancia del Millonario como institución deportiva,

Además, agradece al cuerpo técnico desde sus días en la pensión del club, pasando por Inferiores, Reserva, hasta debutar en Primera.

“Llegué como un chico que vino a cumplir su sueño y me voy siendo un hombre. Me hicieron crecer como persona y jugador, eternamente agradecido. Fueron casi 8 años intensos pero increíbles. Hoy puedo decir que River es mi segunda casa", describió Lucas y finalizó: "Ojalá nos volvamos a cruzar, River de mi vida. No es un adiós…”.

"Gracias por todo el cariño que me dieron en este tiempo. Y con el #GraciasEternasChino les quiero agradecer que mas alla que no puedo contestarles a todos, sepan que los leo. GRACIAS. HASTA LA VUELTA ❤️"

Los números de Martínez Quarta en River

Debutó en Primera División en noviembre de 2016 tras consagrarse como una de las joyas de las Divisiones Inferiores del Millonario. Es el cuarto jugador con más partidos (104) en River en todas las competiciones desde su debut y fue titular en el 100% de los partidos que disputó en todas las competencias. Sólo fue sustituido cuatro veces, según detallaron desde el club.

En 104 partidos marcó seis goles en River, siendo el segundo defensor con más tantos marcados desde su debut en el equipo (Javier Pinola hizo siete). Además, es el jugador de River que realizó más intercepciones (219) y despejes (449) en todas las competiciones.

Ganó 314 de los 515 duelos aéreos que disputó en River (61%); el segundo máximo de desde su debut, seguido por Lucas Pratto con 320 duelos.

Fue el cuarto jugador que completó más pases (4298 pases completos) y ganó cuatro títulos: Copa Argentina 2016, CONMEBOL Libertadores 2018, Recopa 2019 y Copa Argentina 2019.