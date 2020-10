José C. Paz: lo multaron y los atacó con un matafuego

El inicio de la secuencia es poco claro. En realidad, todo el video es confuso, pero una cosa quedó en evidencia: el conductor del vehículo particular estaba furioso y no dudó en descargar su rabia contra la ventana de la camioneta de los agentes que lo multaron.

Con el paso de las horas el video fue compartido varias veces hasta llegar a los canales de televisión, y se supo que el episodio ocurrió el viernes pasado en la esquina de Gaspar Campos y Solís, en la localidad de José C. Paz.

Además de tener que pagar la multa que le impusieron, el hombre iracundo enfrentará cargos por daños y lesiones, y por destrozar una camioneta que pertenece a la Municipalidad de esa localidad bonaerense.

Si bien no es la primera vez que alguien arremete contra los agentes de tránsito por no querer recibir una multa (ya sea merecida o no), sí fue notable que hicieron falta varios agentes de Tránsito municipales para reducir al hombre en cuestión, tal como se pudo ver en el video que grabó una mujer mientras veía azorada la reacción de su vecino.