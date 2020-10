VIDEO: Así escaparon los prófugos tras el intento de asalto al panadero

El adolescente de 17 años acusado de haber participado del asalto al panadero se negó a declarar este lunes por la tarde ante el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, y permanecerá detenido. Mientras tanto, sus dos cómplices que lograron escapar siguen prófugos.

Embed Crédito: No Ficción

Gerardo, el panadero de 36 años que le disparó varias veces a los cuatro jóvenes que lo rodearon en la calle Yanzi y Pita de Rafael Calzada para robarle la camioneta, una Volkswagen Amarok. El hombre afirmó que el arma con el que se defendió "es de los chorros".

"El arma que estaba arriba de la camioneta no era mía, yo no tengo armas, no manejo armas, es de los chorros no mía", aseguró el comerciante al canal C5N.

"Estoy arrepentido, no soy un asesino, soy un laburante. Solo salí a guardar la camioneta. No era mi vida o la de él, no soy Dios para decidir", expresó.

Como parte de la investigación se secuestró un revólver calibre 32, con el que el panadero se defendió del asalto. Además se ordenó la autopsia al cuerpo del joven asesinado, que era menor de edad.

Los otros dos delincuentes escaparon el el Chevrolet con el que se habían acercado al panadero.