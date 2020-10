"Pollerita corta y llamativa": las indignantes condiciones que le pidieron a una joven que busca trabajo

"Era un hombre adulto el que me llamó, me dijo que era un trabajo de lunes a viernes por 1.500 pesos la hora y ahí ya me sonó raro. Luego me preguntó si tenía conocimientos en programas y manejo de PC. Pero luego empezó a preguntarme sobre mi vestimenta, si tenía polleras cortitas para usar. Traté de obviar la pregunta para conseguir más información y luego insistió en que su jefe le exigía que contratara a una mujer joven llamativa que se vistiera de pollera cortita y sexy porque le gusta mirar mientras trabaja", comentó Nadia al Diario de Cuyo.

El llamado se cortó abruptamente luego de que Nadia expresara su total disconformidad con el pedido que le habían realizado, e inmediatamente posteó lo sucedido en sus redes sociales para dar aviso a otras jóvenes que se encuentran buscando trabajo.

"Me sonó muy raro todo, incluso llegué a pensar que puede tratarse de algo vinculado a la trata de personas, porque me dijo que si pasaba esa entrevista laboral por teléfono debía luego tener una entrevista presencial. Subí lo que me ocurrió a las redes sociales con el número del que me llamaron para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo", contó la joven.

Y agregó: "La respuesta de otras chicas a mi publicación fue impresionante, incluso muchas contaron que habían vivido la misma situación y lo único que cambiaba era el nombre de la empresa de transporte de la cual decían llamar".

El celular del cual llamaron a Nadia Chaparro tiene característica de San Juan y quedó en evidencia luego de la publicación que realizó la joven en redes sociales. "No volví a recibir más llamados ni mensajes de ese número, tampoco quise volver a llamar porque al principio me dio bronca pero luego también me dio miedo, ojalá ninguna otra mujer que esté buscando trabajo tenga que pasar por esta situación", finalizó la joven.