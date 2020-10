Detuvieron a dos jóvenes por el robo al panadero en Rafael Castillo

panadero.jpg

"Teletubi” fue detenido en la noche de este martes por efectivos de la comisaría Este 1ra. de Rafael Castillo, en una vivienda ubicada en la calle Malabia al 4900 de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde permanecía escondido.

Tras un operativo de vigilancia, Núñez fue capturado al salir de la propiedad, rengueando por una presunta herida de bala en el tobillo del pie derecho.

En tanto, “Patacón” fue capturado tras un allanamiento llevado a cabo por oficiales de la comisaría 3ra. de Rafael Castillo en una vivienda del Barrio 17 de Marzo, también en Isidro Casanova. También se secuestró el vehículo Fiat Idea color bordó que la banda utilizó para escapar.

Ambos detenidos serán indagados este miércoles por el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Matanza. Los investigadores indicaron que aún no se halló la pistola calibre 9 milímetros que se cree que uno de los asaltantes utilizó en el hecho y de la que salieron los disparos que mataron al delincuente de 17 años, identificado como Manuel Leiva.

Spatafora recibió un adelanto de la autopsia practicada al sospechoso muerto en el asalto, en la que los médicos forenses determinaron que presentaba una serie de impactos de proyectiles disparados por una pistola calibre 9 milímetros que no fue hallada en la escena, donde sí se encontró un revólver calibre .38.

El sábado el médico policial que revisó el cuerpo del fallecido observó nueve orificios de bala, aunque algunos de ellos eran de entrada y salida y se correspondían a un mismo balazo. Por otra parte, la policía continuaba con la búsqueda de otro de los sospechosos que ya fue identificado, aseguraron los pesquisas.

El adolescente de 17 años detenido por el hecho se negó a declarar ante el fiscal y fue trasladado a un instituto de menores. Al panadero que mató a uno de los asaltantes todavía no se tomó ningún temperamento porque el fiscal aguardaba el resultado final de la autopsia y esclarecer cómo fue el robo.

Los investigadores secuestraron varias cámaras de seguridad pero la principal de ellas que mostraba el lugar del hecho no grababa. El hombre había asegurado que estaba "arrepentido" y que no es un "asesino" sino un "laburante".

"No se puede explicar nada, ni emoción, nada, no me acuerdo. A mis hijos no los quiero sacar ni a la vereda. Estoy arrepentido de lo que hice, no soy un asesino, yo soy un laburante, no salí a matar, salí a guardar la camioneta. Yo agarré el arma y después la tiré, era mi vida o la de él, yo no soy Dios para decidir", dijo ael panadero.

Poco antes, su mujer, Vanesa, había denunciado ante los mismos medios que reciben amenazas por Facebook y que tienen "mucho miedo".

El hecho ocurrió el sábado a la tarde en las calles Yanzi y Pita, de Rafael Castillo, en La Matanza, cuando Caivano se encontraba junto a su hijo en una camioneta Volkswagen Amarok gris estacionada y fue interceptado por cuatro delincuentes armados con fines de robo. De acuerdo con los testigos, el panadero se trenzó en lucha con uno de ellos y, en medio del forcejeo, le arrebató el arma, con la cual baleó y mató a otro de los delincuentes.

Los otros dos asaltantes escaparon a los tiros, mientras que el ladrón que se había trenzado en lucha con el panadero, tras quedar desarmado, fue reducido a golpes por vecinos del lugar y luego detenido, tal como quedó registrado en un video difundido en redes sociales.