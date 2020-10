Coronavirus en Neuquén: aseguran que faltan insumos para pacientes

Desde la Clínica Pasteur, de Neuquén, su director Juan Peláez aseguró que a la ocupación de camas se le suma la falta de insumos para tratar a los pacientes con coronavirus.

"Están faltando los medicamentos necesarios para dormir a los pacientes y poder ponerlos en un respirador, son miorelajantes, falta la materia prima para prepararlos y los pocos medicamentos que hay ya algunos laboratorios especuladores lo están vendiendo a precios astronómicos, estos es muy grave, ya que son sumamente delicados y necesarios", manifestó en declaraciones a un medio local.

La disposición de camas, según detalló Peláez, es administrada por el centro coordinador, desde donde se realizan las derivaciones a hospitales y clínicas. "Ellos deben estar con esa presión encima de tener que decidir a qué paciente le asignan la cama y a qué paciente no", afirmó Peláez.

El médico ejemplificó que el sistema está saturado a nivel tal que una paciente de Cutral Co tuvo que ser derivada a San Martín de los Andes porque en Neuquén capital no había camas.

"Eso muestra que acá hace tres o cuatro semanas el sistema está totalmente saturado. Y si pensamos que solo se ha contagiado el 1,7%, esto va a dar para largo porque la gente se va a seguir contagiando. Todos los días hay 300 o 400 contagios y ya el sistema no tiene manera de responder", sostuvo Peláez.

"Si uno compara las actitudes de hoy con las actitudes que existían al comienzo de la pandemia, había muchísimos mayores cuidados y mas conciencia. Y hoy que es el peor momento, no. Entiendo que hay cierto cansancio de la gente y gente que necesita salir para ganarse el mango, pero eso no quita que no se tengan que tener los cuidados", pidió en referencia al uso de barbijo, respetar la distancia social y lavado de manos.