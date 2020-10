Javier Mascherano celebró el recambio en la Selección

El volante de Estudiantes de La Plata Javier Mascherano apuntó este miércoles que la Selección argentina, del que fue capitán y debutará este jueves en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, "hizo un recambio de jugadores que se adaptaron al nuevo entrenador" y que "tiene otra estructura más ordenada".



"Ahora disfruto como hincha, veo todas las noticias y me voy metiendo en clima. Hay un gran recambio en la Selección, con jugadores que se adaptaron a un nuevo entrenador y a una nueva idea. Hoy se muestra otra imagen, donde hay otra estructura y las cosas están mucho más ordenadas”, indicó.



"Por los jugadores de buen pie que tiene, con Paredes, De Paul, Lo Celso, Ocampos, Lautaro (Martínez), Messi, laterales como Tagliafico que son de atacar, está claro que el juego asociativo es lo que más va a tratar de buscar, pero también teniendo en cuenta que es un equipo que puede salir de contra", agregó.



En diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, el "Jefe" dijo también: "Se ha generado y se ha podido encontrar jugadores que se pueden adaptar a diferentes momentos y eso le da una versatilidad importante, porque dentro de un partido se puede cambiar de sistemas, formas y estrategias".



"En la Selección no tenés tiempo de trabajo y cada uno que llega viene de maneras diferentes de entrenar y jugar. Por eso hay que encontrar una idea lo más simple posible para que todos la puedan desarrollar”, analizó.



Respecto del astro rosarino Lionel Messi, del que fue compañero en Barcelona, el volante apuntó: "Pregona desde el ejemplo ser uno más pero no lo es, porque es el mejor del mundo”.



Finalmente, y sobre su situación personal, Mascherano apuntó: "Es una lucha que uno sigue teniendo, cada día que pasa se va postergando un poco más la incertidumbre. Yo planifico hasta fin de año y después veré cómo sigue la historia. Disfruto de haber vuelto a mi país por la vida cotidiana. No hay mejor lugar en el mundo para estar que con los que querés estar".