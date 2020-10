Un infectólogo del Gobierno advierte: "La Ciudad está explotada"

"Es duro el número de 16.000 confirmados, golpea. Tiene que ver con que cuanto más se busca, más encontramos. Todos los días tenemos un promedio de 400 muertos, eso es concreto", dijo en una entrevista con El Destape Radio.

Sobre un posible cierre de la Ciudad por el aumento del casos, dijo: "En CABA ya no sirve cerrar 14 días. Está explotada, parece noviembre del año pasado". Al respecto, afirmó "el fácil decir que cerremos una provincia, pero si después no se cumple no sirve".

tomas orduña

"Tenemos dos situaciones. Una caída muy lenta en el AMBA, donde la situación está contenida pero no como sería deseable porque sigue habiendo muchos casos", expresó y señaló que "en CABA ha bajado la ocupación de camas, incluyendo las de terapia y que en AMBA tienen que disminuir los números. Tenemos que llegar en pocas semanas a un puñado de casos".

Además, señaló la dificultad de los cierres en las provincias."El Presidente puede pedir cierres pero para que se cumpla depende de gobernadores e intendentes", opinó y apuntó que "Tucumán y Mendoza no quieren tomar decisiones y es necesario".

Habló también que "hay lugares en el interior con situaciones muy tensas donde ya casi no quedan camas. Hubo algunas provincias que pensaron que a ellos no les iba a ocurrir. Parece que lo nuestro va a ser una lenta caída y no el dibujo de la caída abrupta, tipo montaña".

En tal sentido, remarcó: "Los lugares donde hubo caída abrupta fue porque empezaron con el aislamiento y las medidas de cierre en el peor momento. En los lugares donde hay un crecimiento abrupto hay que hacer 14 días de fase 1. Esto está demostrado".