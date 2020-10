Luis Suárez: "Lionel Messi es mi amigo y sabe cómo sufrí"

El delantero uruguayo Luis Suárez se refirió a su conflictiva salida de Barcelona luego de seis años y aseguró que no le sorprendió la reacción de Lionel Messi ya que es su amigo y "sabe" como sufrió el destrato de la dirigencia.



"No me sorprendió porque lo conozco demasiado. Sabía del dolor que sentía por las formas, porque sentí que me estaban echando. Eso dolió. Llevaba seis años en Barcelona y había otras maneras. Eso también le molestó a él. Yo no lo veo como 'Lío' Messi, lo veo como amigo y él sabe cómo sufrimos y lo mal que la pasamos en ese momento", relató Luis Suárez en declaraciones al sitio oficial de la AUF luego de la victoria sobre Chile en el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar.



A pesar de la alegría por el triunfo agónico por 2 a 1 (él marcó el primer tanto de tiro penal), el delantero recordó su traumática salida de Barcelona y valoró el mensaje que publicó Messi luego de su partida.



"En Atlético me volví a sentir querido y a disfrutar que te valoren como jugador", agregó Suárez, quien llegó a los 60 goles con la selección uruguaya y se afirma como el máximo artillero histórico.