La bronca de Alfaro por el penal de Argentina: "Fue de VAR"

El director técnico del seleccionado ecuatoriano, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró este jueves por la noche que la jugada del penal anotado por Lionel Messi fue "controvertida" y que disparó a favor de Argentina el partido válido por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.



"El partido se dispara con un jugada controvertida, honestamente, es un penal de VAR. Me dejó muchos dudas ya que para mí no hubo penal", aseguró Alfaro en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 1-0 ante Argentina en La Bombonera.



Alfaro agregó que si Ecuador lograba el empate "no estaba mal" y valoró que le hizo jugar un "partido incómodo" a Argentina.



El flamante DT de Ecuador valoró el arbitraje del chileno Roberto Tobar pero insistió en que no coincidió en la jugada del penal.



"Nos faltó la soltura para animarnos. Después del gol, seguimos buscando, presionando arriba, a pesar del poco tiempo, encontramos sociedades y si empatábamos no estaba mal", analizó.