5 recetas con dulce de leche

Aunque el dulce de leche es considerado como un invento argentino, se lo puede encontrar en otros países, entre los cuales varios también se atribuyen el mérito. Debido a esto suelen abundar las recetas que se usan con este producto: recetas de conitos de dulce de leche, recetas de tarta de coco y dulce de leche y todo tipo de recetas de postres con dulce de leche, por ejemplo.

El producto es conocido como doce de leite en países de habla portuguesa; milk sweet en inglés; confiture de lait en francés; fanguito en Cuba; cajeta en México -tienen una variedad específica de Celaya que combina leche de cabra, azúcar morena y canela- y radaby en India, de donde pasó luego a los países árabes.

Por eso existen varias recetas fáciles con dulce de leche para deleitar los paladares de grandes y chicos, por ejemplo las recetas de panqueques con dulce de leche o recetas de dulce de leche casero.

Cómo hacer panqueques con dulce de leche

Crepe de dulce de leche, almendras y frutillas (Receta sugerida por la chef Nadia Arce, de París Crepas)

Ingredientes

Rinde para 6 ó 8 unidades

Para la masa

Huevos, 3 unidades y 1 yema

Manteca, 25 grs

Azúcar, 10 grs

Sal, 5 grs

Leche, 250 grs

Harina 0000, 250 grs

Para el relleno

Dulce de leche c/n

Frutillas c/n

Almendras tostadas c/n

Procedimiento

Para la masa: batir los huevos con la manteca previamente derretida y la leche hasta integrar. Luego, agregar la sal, el azúcar y por último la harina. Batir enérgicamente hasta integrar y que no queden grumos. Reposar 2 horas en heladera. Sobre una sartén 22 a 24 cm, no muy caliente, colocar manteca y un cucharón de masa, dejar formar de ambos lados, que quede cocido pero flexible. Cocinar toda la masa.

Para armar la crepe de DDL: doblar la masa al medio, y colocar sobre la sartén. Disponer el dulce de leche sobre la crepe, sumar las frutillas cortadas en trozos y las almendras tostadas. Armar doblando en 3 capas un cono y disfrutar.

Flan con dulce de leche

INGREDIENTES para 5 unidades (Receta sugerida por Enero Restaurant & Aguaviva Bar)

Para el flan

Leche 250 cc

Dulce de leche 350 gr

Crema de leche 150 gr

Azúcar 65 gr

Huevos 2 unidades

Yemas 3 unidades

Para el caramelo

Azúcar 200 gr

PROCEDIMIENTO

Para el caramelo

Colocar el azúcar en una sartén y llevar a fuego moderado hasta que tome coloración. Retirar la sartén del fuego y bañar el molde donde se va a cocinar el flan con caramelo. Pueden utilizarse moldes individuales o flanera de un litro. Esparcir el caramelo por dentro del molde hasta cubrirlo completamente. Reservar y enfriar.

Para el flan

En una olla calentar la leche junto con la crema y el azúcar hasta que se disuelva el azúcar e incorporar el dulce de leche. Retirar del fuego y una vez que baje la temperatura de la preparación añadir los huevos y las yemas. Mezclar bien hasta amalgamar. Repartir la mixtura en los moldes fríos previamente acaramelados. Cocinar a baño maría sobre una placa cubriendo ¼ del molde con agua. Llevar a horno a 95 grados aproximadamente durante dos horas. Retirar la placa del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez frío, llevar los moldes a la heladera. Desmontar con un cuchillo húmedo al momento de consumir.

TIPS DEL CHEF

La consistencia ideal del dulce de leche es la del estilo colonial, pero se puede usar cualquier tipo siempre que no sea repostero. La clave para que este flan quede bien cremoso es respetar los tiempos de cocción y enfriamiento. De esta manera el huevo va coagulando de a poco. Cocinar a temperatura baja durante mucho tiempo y dejar que enfríe durante el lapso necesario sin acelerar el proceso. Para servir recomiendo acompañar con un poco de dulce de leche fresco y/o crema batida con un 10% de azúcar ya que el flan de por sí solo es dulce.

Recetas de postres con dulce de leche

Torta rogel

Receta sugerida por Emmanuel Paglayan, dueño y creador de la carta de "Ninina"

Ingredientes (Rinde para 6 porciones)

Crema de leche, 300 g

Harina 0000, 300 g

Sal marina fina, 1 pizca

Dulce de leche repostero, 800 g

Azúcar orgánica, 240 g

Huevos, 3 claras

Procedimiento:

Mezclar la crema de leche y la harina hasta formar una masa, dividir en 8 bollos iguales. Tapar y dejar descansar 30 minutos. Estirar la masa con palo de amasar sobre una mesada enharinada y armar círculos de unos 20 cm de diámetro y 1 mm de espesor. Pinchar los círculos con un tenedor y colocar en placa enmantecada. Llevar a horno por unos 10 minutos a 180 grados, y darlos vuelta en el medio. Sacar del horno y dejar enfriar. Intercalar las 8 capas de masa con capas de dulce de leche repostero. Debe quedar una capa de masa abajo de todo y arriba de todo. Hacer un merengue suizo con el azúcar y los huevos: colocar claras de huevo y azúcar en un bowl a baño maría. Revolver constantemente hasta que tome temperatura y el azúcar se disuelva. Retirar y batir en batidora hasta que el merengue tome consistencia y se esté frío. Colocar el merengue en una manga de pico rizado y cubrir bien la superficie del rogel.

Recetas fáciles con dulce de leche

Arroz con leche y dulce de leche

Receta sugerida por Martín Arrojo, chef de "Jornal"

Ingredientes (para 6 porciones):

Arroz largo fino, 200 gr

Azúcar, 100 gr

Leche, 1 lt

Canela, 2 ramas

Ralladura de la cáscara de un limón

Dulce de leche, 200 gr

Preparación:

En una olla al fuego, echar la leche con la ralladura de limón, las ramas de canela y el azúcar. Dejar que rompa hervor y bajar la intensidad del fuego. Seguidamente, enjuagar el arroz con abundante agua durante unos minutos para que libere el almidón y no se pegue a la olla. Luego, agregar el arroz enjuagado a la olla con la leche, y cocinar durante 45 a 50 minutos, hasta que el arroz quede bien cremoso. Dejar enfriar. Ensamble del postre: Servir el arroz con leche en una taza y coronar con una cucharada de dulce de leche.

Creme brulée de dulce de leche

Receta sugerida por Carolina Gottwald, chef de "Gontran Cherrier"

Rinde para 6 porciones aprox.

Ingredientes:

Crema de leche, 470 gr

Leche entera, 470 gr

Yemas, 11 unidades (275 gr)

Dulce de leche, 80 gr

Azúcar, c/n

Procedimiento: entibiar la leche y la crema. Colocar en un bol y mezclar con el dulce de leche, integrar y agregar las yemas. Llevar a baño maría (muy importante: el bol no debe tocar el agua ni sobresalir de la cacerola que contiene el agua y el agua no debe hervir) Revolver constantemente con una espátula hasta los 85°C o hasta que la preparación nape la cuchara. Tamizar. Distribuir en 6 cazuelas sobre una placa con agua y cocinar en horno de 100° a 120° C durante 1 hora aprox, o hasta que la crema esté firme. Retirar del horno y enfriar.

Para servir: distribuir una capa delgada de azúcar dentro de la cazuela. Caramelizar el azúcar con soplete.

Importante: no quemar el azúcar, sólo dorar para que el sabor no sea amargo.