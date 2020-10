Conmoción en Córdoba: murió por coronavirus un bioquímico de 47 años

"Era una persona muy buena, a pesar de tener hipertensión, él quería servir a la gente, después de 14 días de pelearla falleció a última hora de anoche", dijo Nilda Gait, toxicóloga del establecimiento, sobre Odierna.

La toxicóloga pidió a la población que tome los recaudos para que no se produzcan más contagios. "Esa es al reflexión para la gente. Uno extraña a la familia, tiene ganas de estar, pero hay que cuidar, por favor después de las 20 dejar de juntarse, porque muchos médicos, bioquímicos, kinesiólogos están dando la vida. Por favor, ayudemos al equipo médico. Deja dos hijos, uno de 14 y otro 16, una familia y un grupo de gente que lo amaba", señaló Gait en declaraciones radiales.

"Muchos piensan que se está exagerando. Vi mucha gente sin barbijo. Hoy no hay ninguna medida milagrosa, lo único es protegernos, muchos jóvenes no entienden. No solo fallecen los mayores de 65 años, por favor, ayuden a los equipos de salud que día a día ofrecemos lo mejor de nosotros", recalcó.

Odierna es el tercer profesional de la salud que muere por coronavirus en la última semana. El pasado viernes por la noche había fallecido en Río Cuarto el médico terapista Roberto Angelino, con 65 años. Tras estar 15 días internado, también murió en Córdoba capital el jefe de terapia intensiva de la clínica Vélez Sársfield, Walter Melgarejo.