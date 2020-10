Vuelven los vuelos: qué requisitos habrá que cumplir para poder viajar

Podrán volar solo quienes tengan permisos especiales vigentes. Además, las provincias podrán determinar sus propios requerimientos de entrada e incluso podrán rechazar el ingreso de vuelos, de acuerdo a la situación sanitaria.

Para los vuelos internacionales, los requisitos dependen del país de destino. En el caso de los países de Europa, se requiere doble ciudadanía, residencia o permisos por trabajo o estudio. Para Brasil y los Estados Unidos, no hay restricciones. Más allá de las visas, pasajes de regreso (en el caso de los Estados Unidos) u otros pedidos que ya estaban vigentes antes de la pandemia.

Todavía no hay programación de las líneas aéreas y son pocas las definiciones oficiales. Sin embargo, de cara al regreso de las operaciones aéreas regulares, desde Aeropuertos Argentina 2000 sostienen que el objetivo es cuidar a los pasajeros y usuarios y minimizar las posibilidades de contagio cumpliendo todas las medidas establecidas que siguen las pautas del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y que permiten retomar la actividad en diferentes países.

Las medidas implementadas para los vuelos

- Reasegurar el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos.

- Desinfecciones continuas de puntos de alto contacto (carros de valijas, terminales de autoservicio, etc).

- Capacitaciones en prevención a todos los trabajadores de Aeropuertos Argentina 2000, además del uso obligatorio de tapabocas.

-Todas las terminales cuentan con los acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque.

-Alcohol en gel en todos los dispensers colocados en las terminales de higiene.

Durante septiembre, las aerolíneas tanto locales como internacionales operaron distintos vuelos especiales. En todos los sectores de las terminales se cumple con las recomendaciones de distanciamiento social con diferentes acciones. Por ejemplo, el sector de check in, que tiene una capacidad limitada, tendrá la opción de continuar las filas en el exterior y en las áreas de estacionamiento (para que los pasajeros puedan registrarse cuando descienden del auto) para seguir garantizando el distanciamiento recomendado.

Esto se realizará bajo techo, pero manteniendo las distancias recomendadas para aquellos momentos o situaciones que la cantidad de pasajeros lo demande.

Es un complemento de las medidas que se implementan dentro de la terminal en la zona de los check in. Allí, para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas – que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila-, puestos de self-check in y un área de nuevos asientos.