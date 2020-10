Estados Unidos: una joven viajó 2.300 kilómetros para conocer a un hombre con el que chateaba, pero él la bloqueó

Jasmine es dueña de una fábrica de pan en Fort Wayne, estado de Indiana. Durante los últimos meses mantuvo chats diarios con Jamal, un joven que vive en Texas. De tantos meses hablando decidieron poner una fecha para conocerse en persona debido a que ambos estaban interesados.

"Estuvimos hablando y hablando todos los días. Nos contamos cosas de nuestras vidas, me dijo que se dedicaba a la robótica. A mí él me gustaba. Además, me hablaba de cosas sexuales", señaló la joven en los medios locales.

Triggs se animó a contar su historia con el propósito de que no le sucediera a otra persona. Ella compró los pasajes de ida y vuelta a Texas para ver en persona al hombre, quien se dedica a la robótica, y que había conocido por una aplicación. La relación iba muy bien, de hecho tuvieron encuentros por iMesagge y descubrieron que tenían más común de lo que esperaban.

Es por eso que Jasmine no se imaginó que al llegar a la ciudad de Jamal, este a último momento decidiera no conocerla y que en vez de darle una explicación decidió bloquearla en todas sus redes sociales.

La decepción para ella fue muy grande: "Lo llamé y me di cuenta de que había bloqueado mi número". Afortunadamente una amiga de Jasmine vivía en la misma ciudad y pudo alojarse en su casa unos días para recuperarse del infortunio amoroso.