El día que Hugo Arana enmudeció a Nicolás Dujovne al refutarle la teoría del derrame

Invitado a "Debo Decir" en 2017, y frente al ahora ex ministro de Hacienda, el actor disparó: "Me parece de los más graves insultos. Estoy comiendo en mi casa y le digo a un nenito de la calle, que si se me van cayendo migas, puede comer. Eso del derrame me parece una humillación, una hijaputez profunda".

https://twitter.com/silcasteja/status/1315255041469579264 Imposible no recordar a Hugo Arana diciendo lo justo en la cara de Dujovne. Cómo se va a extrañarpic.twitter.com/duuyLBcnDf — Sil✌❤ (@silcasteja) October 11, 2020

"Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos desnutridos, enfermos, y viviendo en casa de madera", insistió Hugo Arana ante un casi mudo Nicolás Dujovne.

Luego, el conductor Luis Novaresio le preguntó si en sus 73 años de vida en algún momento había sentido que “arrancamos” como país, y contó: "La única vez en mi vida que hablé de un gobierno, públicamente, fue el de Néstor Kirchner. Que yo dije ‘este me parece un buen gobierno y hay que cuidarlo’".

Arana falleció este domingo a sus 77 años. Había ingresado hace algunas semanas en el Sanatorio Colegiales debido a un accidente doméstico, y finalmente contrajo coronavirus.