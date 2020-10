Macri profundizó la grieta al interior de Cambiemos: El sector que encabezan Monzó y Frigerio salió a cruzarlo

Muy lejos de la autocrítica por sus cuatro años de gobierno y decidido a repartir las culpas del fracaso de su gestión a diestra y siniestra, el ex presidente Mauricio Macri profundizó la grieta cada vez más profunda que divide a Cambiemos. El grupo que encabezan Emilio Monzó y Rogelio Frigerio salieron este martes a responder las críticas del ex mandatario que no cuidó ni hasta a los propios.