Kevin vende bolsas de residuos casa por casa y a cada cliente le deja un currículum para obtener un empleo: "Sólo quiero trabajar"

Se trata de Kevin Paul Amante, un joven de 24 años, de la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Tiene tres hijos y es vendedor ambulante desde hace dos años y medio, cuando se quedó sin trabajo. “Salgo todos los días a buscar el plato de comida para mi casa. Estoy pidiéndole a la virgen y a Dios que me ayude, que me tire un trabajo. Lo único que pido yo es trabajar”, contó el joven a minutouno.com.

Kevin se presentó el sábado pasado en la casa de la señora en Ciudad Evita, le preguntó si la podía molestar un segundo y la mujer le dijo que sí. Le ofreció las bolsas pero no le pudo comprar. En ese momento el joven se sinceró y le contó la difícil situación que estaba atravesando.”Le dije bueno, está bien, le puedo dejar un curriculum que le estoy dejando a todos los vecinos. Estoy buscando trabajo por si tiene algún conocido que necesite a alguien. Trabajo de lo que sea”, relató.

Curriculum de Kevin La mujer publicó el curriculum en Facebook

La respuesta de Kevin conmovió a la mujer, que no dudó en ayudarlo y publicó la foto del curriculum en su Facebook y se viralizó.

Kevin tiene el secundario completo y anteriormente trabajó de repositor, empaquetador, entre otras cosas. Todos los días sale de su casa a las 9 de la mañana a vender bolsas de broche y algunos otros objetos que va variando dependiendo lo que puede conseguir. Pero su objetivo es tener un empleo fijo para así asegurarle un mejor futuro a sus hijos.

“Lo único que quiero es trabajar y demostrarle a mi familia que yo lo puedo hacer como lo vengo haciendo”, aseguró el joven, quien también hace bizcochitos con su mujer para vender y mientras, se lleva un par de curriculums para entregar.

Por ahora, el joven no recibió ninguna propuesta pero no pierde la Fé. “Ojalá alguien me escuche y me de una oportunidad, solo deseo eso para poderle lo mejor a mi familia”, dijo. Los datos de Kevin están en el currículum.