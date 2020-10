Revelan qué pasaría si la economía argentina se rigiera por el dólar blue

Para realizar el estudio tomaron un dólar oficial a $77, comparándolo con un dólar paralelo a $150, un valor que aproxima las diferentes cotizaciones paralelas (MEP, contado con liquidación y el denominado blue), por lo que la brecha sería del 94,8%.

Producto Bruto Interno y PBI percápita

La Argentina es un país de ingresos medios, que se vio afectada por la recesión de la pandemia del Covid-19 y el arrastre de la crisis económica heredada de la de administración macrista, con todo este panorama: “El PBI en dólares para el cierre de 2020 será de US$ 323.179 millones y el PBI per-cápita de US$ 7.122, aproximadamente. Ahora bien, si se midiese a través del tipo de cambio paralelo de $150, el PBI sería de US$ 165.899 millones, mientras que el PBI per-cápita daría cuenta de un ingreso promedio de US$ 3.656. Es decir, pasaríamos a tener un Producto Bruto por habitante menor al de países de mayor pobreza y estructuras rezagadas”, sostienen en el informe.

“Argentina pasaría de presentar un PBI similar a Colombia, Dinamarca, Sudáfrica, Irlanda, a uno similar al de Argelia, Ucrania, Kuwait, Marruecos, Ecuador, y Puerto Rico”.

Grafico 1.jpg

Una de las puntos más importante que marca el estudio realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, es qué sucede con el PBI por habitante a un tipo de cambio paralelo: "Argentina pasa de ser un país de ingresos medianos altos al tipo de cambio oficial, junto con países como Sudáfrica, China, Colombia y México, entre otros; a compartir valores similares al de países como Paraguay, El Salvador, Marruecos, Angola y Bolivia, en general catalogados como de ingresos medianos bajos".

Gráfico 2.jpg

"No hay sustento económico ni empírico para afirmar que la economía argentina se encuentra rigiéndose a un tipo de cambio de $150, lo que implicaría una devaluación abrupta de 95% hoy. Las exportaciones e importaciones se realizan al tipo de cambio mayorista oficial", de esta forma tratan de desmentir las posturas de economistas e interlocutores de la oposición.

Algo similar ocurriría con los salarios, ya que "con el tipo de cambio oficial, el RIPTE (salario promedio mensuales de los trabajadores estables) se encuentra actualmente en el equivalente a US$ 785, mientras que al dólar blue sería de US$ 403".

Por su parte analizando las jubilaciones mínimas, la "Argentina posee una de las jubilaciones mínimas más altas de la región, incluso comparado con países como Chile que tiene mayor PBI per-cápita que el nuestro. En nuestro país la jubilación mínima, luego del aumento del 7,5% de septiembre, se ubica en $18.129" lo que equivale al tipo de cambio oficial aproximadamente a unos US$ 235, pero si se midiese en términos del dólar blue se ubicaría aproximadamente a unos US$ 120,9.

Gráfico 3.jpg

Impacto en precios

Por ejemplo, un automóvil con un precio de mercado aproximado de US$ 26.000, en los precios sugeridos a pesos es de alrededor de $1.995.000. Al tipo de cambio blue pasaría a valer en pesos alrededor de $3.886.000, dado que aumentarían fuertemente los componentes importados y eso se trasladaría a los costos.

"Con el precio actual, al tipo de cambio oficial, dado que los componentes importados se obtienen al dólar mayorista, este automóvil equivale a 118 salarios mínimos, 42 salarios medianos del sector privado y 33 salarios de la RIPTE. En cambio, al tipo de cambio paralelo, hoy costaría 230 salarios mínimos, 81 salarios medianos del sector privado y 64 salarios del RIPTE poder comprar dicho automóvil".