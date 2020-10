Nicolás Otamendi fue notificado por no pagar la cuota alimentaria en Ezeiza

El defensor de la Selección argentina Nicolás Otamendi, que viajó junto a la delegación albiceleste hacia La Paz para enfrentar el próximo martes a Bolivia, fue denunciado ante la Justicia por su ex pareja. El ahora zaguero del Benfica de Portugal fue acusado por su ex mujer por no pagar la cuota alimentaria de su hija de 13 años.