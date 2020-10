Apple presentó el iPhone 12 con tecnología 5G

El modelo más barato de iPhone 12 será el mini, que costará unos US$ 699, informó el sitio ámbito.com. El smartphone "normal" más nuevo de Apple tendrá un precio de US$ 799, la versión Pro saldrá US$ 999 y la Pro Max estará valuada en US$ 1.099.

La presentación se realizó durante la tarde a través de YouTube en una emisión en la que también se detallaron las bondades de Siri y sus nuevas actualizaciones: se presentó el HomePod Mini, un parlante interactivo que costará US$ 99 y podrá asistir a varios ocupantes de una misma casa en tareas como recordar llamar a alguien, o saber a qué hora cierra el supermercado más cercano y cómo llegar hasta ahí.

Apple presentó el nuevo iPhone 12 en sus cuatro variedades

Además se detallaron las mejoras en la cámara del iPhone: el 12 tendrá un zoom digital más eficiente y un lente gran angular con un 35% más de apertura. El sistema Face ID también sufrió modificaciones.

La memoria de los iPhone 12 van a variar dependiendo de si son mini, básico, Pro o Pro Max: los dos primeros tendrán de 64, 128 y 256GB, pero los dos más caros arrancarán en 128 y podrán ser de 256 o 512GB. La batería también tendrá una hora más de autonomía en los modelos más sofisticados.