Escabroso mensaje intimidatorio del acusado de ahorcar al perro comunitario en Berazategui

"No fue con una soga, fue con una manguera. Y no fue un árbol, fue una estructura de fierro que sostiene una planta. Averigüen bien la fuente chicos antes de denunciar", escribieron desde la cuenta identificada como perteneciente a él en la foto donde mencionan la correspondiente denuncia.

Al ver esto, desde Aluisa contestaron escuetamente: "La labor de investigar es del fiscal a partir de la denuncia efectuada. Saludos". Luego, bloquearon al usuario para que no siga amedrentando a los voluntarios y abogados involucrados.

Confesó el delito

Esta no es la única actuación de impunidad y señales de no arrepentimiento del acusado. En declaraciones televisivas, él mismo aseguró: “Agarré una soga que tengo en el taller. Lo llevé para atarlo en el fondo; lo dejé atado en el fondo. Y salimos corriendo al hospital. La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté. Yo en ese momento fui al fondo y lo dejé atado al ‘negro’. Lo até como dejarlo atado a un poste, pero yo lo maté. Lo levanté”, admitió, argumentando (y excusándose) que el animal había mordido a su hijo de dos años.

El asesinato de Luque fue con un nivel de perversión y violencia escabrosos. Primero le ató el hocico con cinta al perro y luego lo colgó en el patio de su casa hasta la muerte. Además, como muestra de poder y trofeo, dejó colgado el cuerpo para que los vecinos lo puedan ver.

Los signos de violencia no fueron solo esos. Cuando se conoció la noticia, los ciudadanos del lugar organizaron un escrache en la puerta de su casa con presencia de medios de comunicación, pero la acción debió ser suspendida por distintas amenazas de él y su entorno en las redes sociales de los convocantes.

Iván Luque también fue denunciado por otro ciudadano, Fer Pieroni, en la UFI Nº 5 Descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes, bajo representación del abogado Leonardo Barnaba. El fiscal Carlos Riera caratuló la causa como infracción a la Ley Nº 14.346 de maltrato animal.

Los vecinos, además, crearon una petición en Change.org para pedir Justicia por Negro y la modificación de la ley 14.346 de Maltrato Animal para aumentar las penas frente a este delito.

La ley indica, en su artículo 1º, que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales", razón por la cual las condenas no son efectivas y quedan en suspenso.

Hoy presentamos a la fiscalía n°5 de Berazategui junto a mi abogado @barnabaderechopenal (Quien no nos va a cobrar ni un centavo) un escrito pidiendo ser parte de la causa por el asesinato de Negro para acompañar el proceso hasta esclarecer este hecho tan terrible que nos indignó a todos y condenar al asesino. El proceso va a ser largo pero para allá vamos ! No va a quedar impune el asesinato de Negro.Quiero expresar mi admiración por el Dr Leonardo Barnaba por todo el trabajo realizado, moviéndose y trabajando largas horas por el amor incondicional hacia los animales y la búsqueda de justicia por ellos. Ahora solo nos queda esperar la decisión del juez a cargo de la causa , vamos a mantenerlos al tanto de todo! Gracias a todos por la ayuda, no existen imposibles estando unidos ✊..No sé olviden de compartir y firmar la petición en mi muro, así logramos llegar a la cantidad de firmas necesarias para modificar la ley de maltrato animal. @lcbarna ⚖..#justiciapornegro#noalmaltratoanimal