Sin patios de comidas ni cines: el protocolo para ir al shopping en la Ciudad

Según el sector, en estos 200 días de confinamiento, el 25% del total de los locales de los 15 centros comerciales a cielo cerrados bajaron sus persianas definitivamente, entre ellos varias primeras marcas. "Confiamos de todas formas que van a poder recuperarse y volver a abrir en algún momento", señaló a minutouno.com Mario Nirenberg, presidente de la Cámara de Shoppings.

En total, trabajaban unos 15.300 empleados en los 15 shoppings, de los cuales casi 4.000 perdieron su empleo, según el directivo. Y si se tiene en cuenta el AMBA (Gran Buenos Aires más Capital Federal) hay 44 shoppings y en total se emplea a 54 mil trabajadores, de los cuales unos 10.000 quedaron desocupados.

De acuerdo a Nirenberg, hoy abrirán sus puertas todos los shoppings desde este mediodía. El horario será de 12 a 20, por ahora, aunque no existen límites de horario, aclararon a este portal voceros del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.

"Se viene una fecha emblemática para el calendario comercial, que es el Día de la Madre, y por eso nos urge estar abiertos y ofrecer a nuestro público los productos que necesita", resaltó el empresario.

En tanto, esta mañana, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, fue enfático al afirmar que "necesitamos que el ingreso sea para comprar, buscar lo que necesitás y que salgas. Cuanto menos tiempo estés adentro, mejor".

Las autoridades porteñas aconsejan ir solos al shopping para evitar aglomeraciones y movilizarse rápido dentro del centro comercial para agilizar el flujo de personas así como evitar largas filas.

"Se tratará del primer gran desafío para los porteños en una actividad que es a cielo cerrado", resaltó Quirós. Y como en otras actividades que reúnen grandes números de personas, habrá concientizadores del Gobierno de la Ciudad para controlar que no existan aglomeraciones y se respete el distanciamiento social.

EL INGRESO

El ingreso estará restringido. Se fijó una persona cada 15 metros cuadrados, lo que genera en cada shopping un aforo distinto. Además, se deberá respetar un único sentido de circulación.

Desde el gobierno porteño precisaron a minutouno.com que el Abasto tendrá una capacidad máxima de 2.500 personas al igual que el Dot, en Saavedra. El Paseo Alcorta podrá alojar al mismo tiempo un total de 1.200 visitantes y el Alto Palermo no más de 1.400 personas.

Cada shopping lo informará el tope de concurrencia simultánea en la entrada, donde habrá personal de seguridad garantizando ese cumplimiento.

Para entrar a los centros comerciales se habilitará un solo ingreso, donde habrá a disposición de las personas alcohol en gel, sanitizantes y se controlará la temperatura.

ESTACIONAMIENTO

Estarán abiertos y se permitirá la misma capacidad máxima de vehículos según el aforo de cada shopping.

ESPACIOS COMUNES

No estarán permitidos aún los patios de comidas, pero los locales gastronómicos podrán abrir bajo la modalidad de take away o delivery.

Los cines y espacios recreativos permanecerán cerrados e e inhabilitados para su circulación.

BAÑOS

Estarán abiertos y se asegura que habrá una mayor frecuencia de limpieza.

Supermercados Shoppings Compras Fin de año Consumo.jpg Así lucía uno de los shoppings de la Ciudad a fin de año en pleno furor por las comprar navideñas: llevan casi cuatro meses cerrados

EL PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE LOS SHOPPINGS EN EL AMBA

* 1 persona cada 15 m2

*Provisión de alcohol en gel

*Mayor frecuencia de la limpieza

*Control de la temperatura antes de ingresar al shopping

*Horario a partir de las 12 y hasta las 20

*Ir solos / evitar largas filas

*Concientizadores de la Ciudad para controlar aglomeraciones

*Señalética en el piso para respetar la distancia social en los sectores de atención al cliente, baños, bancos y patio de comidas

*Cada de local indicará la cantidad de gente que puede ingresar

*Señalética en el piso afuera de cada local para respetar la distancia social cuando deben hacer fila

*Locales de ropa: sin probadores

*No funcionarán cines ni patios de comidas

*Locales gastronómicos: take away o delivery

*Baños abiertos/ mayor limpieza

*Estacionamiento: cumplir el aforo del shopping

*Transporte público: NO PERMITIDO para empleados