Sospechas por el positivo de Cristiano Ronaldo: "Acá pasó algo raro"

El primero en mostrar su sospecha fue Fernando Santos, entrenador de Portugal, y luego de aclarar el jugador es asintomático, aseguró: "Sólo dice que quiere jugar". Además, dijo que: "Desde el lunes pasado estuvimos confinados acá. Entramos, nos hicieron test y no entró nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero acá pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No fue acá donde le ha atacado el virus".

Por otro lado, Katia Aveiro, hermana de Ronaldo, usó sus redes sociales para demostrar su malestar con las medidas que se han tomado en su país para frenar el contagio de coronavirus. "Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo, tengo que decir que realmente es un enviado de Dios", comenzó diciendo la artista portuguesa.

Luego agregó: "¡Gracias! Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en los test y en las medidas tomadas, tanto como yo. El mayor fraude que he visto desde que nací. Hay una frase que leí hoy y que aplaudo de pie: 'Basta ya de un mundo de marionetas'".