¿Por qué recomiendan no hacer churros caseros?

El principal riesgo a la hora de hacer churros es que la masa, que debe ser espesa y bien compacta, puede retener burbujas de aire que luego al freírla explotan. En el mejor de los casos el resultado es una cocina sucia, y en el peor, una quemadura producto del aceite hirviendo en la piel o los ojos.

testimonios churros.jpg

De ahí que el domingo pasado, cuando se festejaba el Día Nacional del Dulce de Leche, la cuenta de Twitter Bromatología en Casa haya hecho una particular campaña en contra de las "churrerías caseras", las ocasionales que se forman en las cocinas durante una tarde fresca de fin de semana.

https://twitter.com/ChefPacoAlmeida/status/1315441512210206722 No hagan churros caseros, posta.

Las probabilidades de que este la masa mal hecha y explote un churro dentro del aceite caliente son muy altas. https://t.co/Rijv0KzP3G — Paco Almeida (@ChefPacoAlmeida) October 11, 2020

"Una vez quise hacer churros y no tenía churrera. Vi tutoriales en que los hacían con manga y pico rizado... ¡los tuve que rasquetear de las paredes y la campana! Empezaron a explotar con salpicaduras y saltos ornamentales con el consabido peligro", comentó una seguidora de la cuenta.

https://twitter.com/bromencasa/status/1315438116031860741 Para hacerles los honores correspondientes al Día del Dulce de Leche sean originales y generen contenido con recetas que no representen un riesgo de accidente doméstico.

Si sabes que hacer churros caseros es peligroso, por que correr el riesgo?

Comunicación responsable. — Bromatologia Quedate en Casa (@bromencasa) October 11, 2020

"A mí me explotó un churro, me quemé palma de la mano y muñeca. Menos mal que mi mamá tenía pomada de quemados y me bañé en eso inmediatamente, la saqué re barata, ¡pero es horrible! A la noche me ardía", comentó otra, y los testimonios se sumaron también vía Instagram.

La explicación científica detrás del peligro de los churros caseros freídos sin churrera ni protección extra la dieron desde la churrería El Topo al decir que "lo más probable es que les quede aire dentro del churro" y que por eso "se forma una burbuja que luego explota en el aceite".