La ex pareja del chef de Macri tuvo que pedir botón antipánico y una perimetral

Pero también es recordado por sus malos tratos hacia trabajadores que estaban a su cargo, luego de que se viralizaran audios en los que se escuchaba cómo el chef atacaba a sus propios empleados. Ahora se conoció una nueva denuncia judicial en contra de Liporace que la realizó su ex pareja por violencia de género.

“Él se comió el personaje, no sé qué le pasa. Trabajé para él 12 años, desde 2008, fue una relación de un enganche muy rápido y dejé todo para subirme a su barco”, recordó Angélica B en diálogo con Crónica.

Según denunció la mujer, la violencia “era física y emocional, yo terminé haciendo todo lo que él quiso a todo nivel”.

“Me hostigaba, no eran celos, me insultaba por la ropa que me ponía y además me pegó varias veces”, aseguró la víctima. El chef y Angélica estuvieron 10 años en pareja y tienen un hijo de 6 en común, de hecho recuerda que sufrió agresiones física cuando estaba embarazada.

Durante esos años el cocinero no ocultó su mal trato hacia ella, por esa razón es que Liporace tiene varias denuncias por violencia doméstica, una por robo dentro de la pareja, y una por rompimiento de la perimetral que se le impuso.

La mujer contó que cuando le dijo que se quería separar por las reiteradas agresiones la amenazó con que le iba a sacar el hijo.

A partir de sus relatos, hay dos fiscalías y un juzgado nacional actuando sobre el tema, además de la Oficina de Violencia Doméstica(OVD), creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y otros institutos nacionales que actúan para evitar más agresiones y femicidios en Argentina.

“Empezó a hacer una doble vida, a algunos amigos le decía que estábamos separados y a otros no” asegura Angélica, que cuenta que su relación de pareja llegó a su fin en marzo de este año luego de unas vacaciones familiares.

Pero esto no hizo que terminara la violencia: “Hace poco tiempo, una noche casi tira la puerta de casa, cuando le abro me dijo ´ ¿Con qué tipo estás?´”, cuenta la mujer que en un primer momento no aceptó el botón antipánico. Luego de eso vació la caja de seguridad que estaba a nombre de ambos.

“Dante (Liporace) es mil veces peor de lo que se cree públicamente, ¿qué peor puede haber que un hombre que le pega a su mujer embarazada? Yo tengo más miedo ahora que antes”, aseguró Angélica, que confirmó que presentó todas las pruebas ante la justicia.