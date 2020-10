Les vaciaron el auto por segunda vez en tres meses y la respuesta de la Policía fue insólita

El jueves por la mañana, la madre de Sabrina, que es médica, salió de su casa y fue a buscar el auto para dirigirse a su trabajo. Al llegar al vehículo, un Renault Sandero stepway modelo 2016 de color gris plata, se encontró con que, esta vez, les habían sacado el vidrio de la ventanilla derecha.

Gracias a la ayuda de los vecinos, tuvieron acceso a las cámaras de seguridad donde se observa cómo cerca de las 23.10 del miércoles llega una moto desde la esquina de Carbajal, el delincuente se baja y se acerca al auto con tranquilidad mientras otros vehículos pasan por la calle.

“El tipo mira el auto, agarra un fierrito de no más de 20 centímetros del bolsillo de la mochila y saca el vidrio derecho desde abajo y desde arriba. Lo agarra como si fuese una lámina, un sticker, y lo pone entero en el piso. En menos de tres minutos se metió al auto y robó todo”, cuenta Sabrina a este portal.

El ladrón se llevó la radio, el sistema de aire acondicionado y revolvió toda la guantera. “Por suerte no habíamos dejado ningún objeto personal de valor”, menciona la víctima, buscándole un aspecto positivo al hecho de inseguridad que las golpeó a ella y a su madre dos veces en tres meses.

“El tipo se quedó, guardó los aparatos en la mochila, se tomó el tiempo de cerrarla y se fue caminando como si no hubiese pasado nada”, dice Sabrina e indica que los vecinos escucharon poco y nada durante los minutos que les desvalijaron el auto.

En la mañana del jueves, tras darse cuenta de lo sucedido, Sabrina localizó a dos efectivos de la Policía de la Ciudad que custodiaban la esquina de avenida De Los Incas y Álvarez Thomas: “Hablé con dos policías e insistían en que la calle Holmberg pertenecía a la jurisdicción de la comisaría de Juramento, que ellos no podían hacer nada, les dije que no, que ya nos había pasado”, explica.

Algo similar había sucedido hace tres meses. Lo cierto es que, por doscientos metros de diferencia, la calle Holmberg al 1600 en Villa Ortúzar pertenece a la jurisdicción de la Comunal 15, cuya comisaría se ubica en Avenida Guzmán 396 y no a la Comuna 12.

“¡La misma policía no sabe a qué jurisdicción pertenece la calle, entonces es tierra de nadie, y todos lo saben!”, reclama Sabrina quien, por los movimientos que observó en el video de las cámaras, sospecha que se trata de la misma persona que les robó hace tres meses: “Sabe que la calle no está custodiada por nadie. Parece un chiste”, agrega.

“Cuando fuimos a la comisaria a hacer la denuncia nos reconocieron y nos dijeron ‘¿otra vez?’. Sí, otra vez, y les explicamos toda la situación de nuevo”. Pero la respuesta de la policía fue insólita: “Nos dijeron que recién si pasaba una vez más podían tomar acciones, pero ¿cuántas veces tengo que dejar que pasen estas cosas?”.

La víctima del robo remarca que “lo que más me causa tristeza es que la policía no sepan ni los límites de las comunas y que nadie se haga cargo. No es por el tema económico, porque el seguro lo va a cubrir, pero es mala sangre que uno pasa. No puede ser que uno no pueda dejar su auto en la cuadra de su casa”.

Debido a las demoras del seguro en arreglar el vidrio, Sabrina y su madre están sin auto y no puede movilizarse a sus lugares de trabajo. En julio se tardaron dos semanas repararlo.

