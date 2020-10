En un confuso episodio, una docente sacó de la clase a un chico que buscaba "mejor señal"

El estudiante, Brian Pereson, intenta explicarle a la profesora que no puede encender la cámara porque no está en su casa, que no tiene apoyo (donde poner el celular).

Sin embargo, la profesora se mantiene en su posición y le advierte que tiene 5 minutos para encender su cámara, caso contrario amenaza con expulsarlo de la clase virtual. Lo que finalmente ocurre.

Brian vive en Lanteri, una pequeña localidad de no más de 2.500 habitantes ubicada en Santa Fe. A principios de año se mudó a Corrientes para hacer una carrera presencial en la UNNE, pero la pandemia lo obligó a retornar a su pueblo.

Pero encima vive en la zona rural, donde la señal de internet es deficiente o nula. Por eso, con ayuda de su padre improvisó una antena de 20 metros de altura que seguía siendo deficiente, por lo cual suele ir a casa de una tía para tener mejor conectividad.

Sin embargo, la señal de internet a veces llega y a veces no a ese paraje rural. Por esa razón, la incomprensión de la profesora causó indignación entre los estudiantes de la UNNE, que organizan una protesta.