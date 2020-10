Ucrania: murió por coronavirus un influencer de fitness que negaba la existencia del Covid-19

Desde que le diagnosticaron la enfermedad el influencer, que era seguido por más de 1 millón de usuario en Instagram, trató de compartir su historia y generar conciencia sobre la amenaza real del virus.

"Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: también pensé que no había coronavirus y que todo esto es relativo. Hasta que enfermé. ¡La enfermedad Covid-19 no es efímera! Es grave.", escribió Stuzhuk en la última publicación que realizó 3 días antes de su muerte.

Embed

El influencer contó que empezó a sentirse mal en el segundo día de su viaje a Turquía: "Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Además, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad”.

Stuzhuk creyó que su malestar era por el cambio de clima y de la dieta, pero cuando regresó a Ucrania decidió hacerse un chequeo de rutina. No tenía enfermedades preexistentes, pero le llamó la atención lo mal que se sentía. En ese momento, también le realizaron el testeo de coronavirus que resultó ser positivo.

El bloguero estuvo internado en el hospital de su localidad, pero como estaba colapsado decidió seguir su tratamiento en su casa. Como tenía un buen nivel de oxígeno. los médicos se lo permitieron. Pero su estado de salud se deterioró rápidamente y el viernes murió.

Su esposa Sofía, que también es influencer, informó la muerte de Stuzhuk: “Su corazón se rindió”, escribió.