Elecciones en Bolivia: cómo votar desde Argentina

Este domingo se llevan a cabo las elecciones generales de Bolivia para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral boliviano, los ciudadanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en los 30 países donde la nación tiene representación diplomática. El ex presidente Evo Morales seguirá la jornada desde la Argentina y no podrá votar porque no le permitieron realizar el trámite de residente.