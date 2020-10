"Kun" Agüero no será sancionado por tomar del cuello a una jueza de línea

El argentino tomó a la asistente levemente del cuello en un reclamo por un saque de banda en el triunfo del City ante Arsenal por 1 a 0 por la Premier League.

Por las distintas opiniones a la reacción del jugador argentino con la jueza de línea. pic.twitter.com/ZqUqMEgZQZ — ¿Por qué es tendencia? (@twittendencia) October 18, 2020

Según el diario inglés The Guardian, Professional Game Match Officials Limited (Pgmol), organismo responsable de los partidos oficiales del fútbol inglés, determinó que "no hubo una acción agresiva o amenazante" del ex Independiente. La acción del "Kun" tampoco fue apercibida por el árbitro de ese encuentro, Chris Kavanagh.

Las reglas, según The Guardian, establecen que tocar a un árbitro "no es una ofensa a menos que se haga de manera agresiva o amenazante".

El entrenador del equipo, Josep Guardiola, defendió al máximo goleador histórico de Manchester City en conferencia de prensa.

"Conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema de esa situación, busquen en otro lado", dijo Pep.