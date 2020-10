Massot desmintió a Macri: "El kirchnerismo no votó ninguno de los presupuestos que mandamos"

Entre las acusaciones que lanzó para justificar la aplastante derrota que sufrió su intento reeleccionista en 2019, Macri aseguró que el kirchnerismo "votó presupuestos" que lo obligaron a subir el gasto público y luego tomar deuda para cubrir esos agujeros fiscales.

Quien salió a desmentirlo no fue un representante del Frente de la Victoria, por el contrario fue Massot, hombre del PRO quien negó que el kirchnerismo hubiera aprobado alguno de los presupuestos que envió el gobierno de Macri al Congreso a lo largo de sus cuatro años de gestión.

Embed "El kirchnerismo no votó ninguno de los cuatro presupuestos que mandamos", expresó el exdiputado @Nicolas_Massot en #HaganAlgo con @ischargro pic.twitter.com/UCjTV3iF3I — C5N (@C5N) October 19, 2020

"No me quiero equivocar, pero de los cuatro presupuestos que nos tocó proponer y llevar al Congreso creería que el Frente para la Victoria no votó positivamente ninguno, puede que en alguna ocasión se hayan abstenido, pero en general votaban en contra del Presupuesto que finalmente se aprobaba", aseguró Massot en diálogo con C5N.

Massot incluso aseguró que entre el proyecto original que enviaba el Ejecutivo y el Presupuesto que finalmente se aprobaba se introducían algunas pequeñas modificaciones y los aumentos de gastos apenas representaban unas pequeñas décimas del PBI por lo que echó por tierra la supuesta explicación de Macri por su descomunal toma de deuda a lo largo de su gestión.

"Puede que el déficit se haya sido incrementado unas pocas décimas del PBI pero no de manera significativa, pero lo que se aprobaba era muy parecido a lo que se había enviado originalmente" aseguró Massot.

Y contó que Cambiemos lograba sacar los presupuestos adelante gracias al acompañamiento de un sector del peronismo como el Frente Renovador y el Bloque Justicialista.

En ese sentido destacó que la oposición tuvo un rol muy constructivo en aquellos años y aseguró que el no haber ampliado la base de sustentación política a tiempo explica en gran parte el fracaso del gobierno de Macri.

"Si hubiésemos comprendido esa heterogeneidad al interior del peronismo antes, y hubiéramos planteado en 2017, después de ganar la segunda elección al hilo, una ampliación de la base de sustentación política como hicimos tarde y a las apuradas con (Miguel Ángel) Pichetto en 2019, tal vez las cosas hubieran sido distintas", disparó en obvia alusión contra las críticas al ala más política del PRO a la que pertenece y que tiene en Rogelio Frigerio y Emilio Monzó sus principales representantes.

"Esta autocrítica le puede servir al gobierno para no cometer algunos de los errores que nosotros cometimos" concluyó Massot.