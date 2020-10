Con protocolos sanitarios, reabrió el Jardín Japonés

Aquellas personas que quieran asistir deberán cumplir con los protocolos que impusieron las autoridades y de esa manera poder cuidarse de los contagios.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PASEO

Habrá un sólo lugar de ingreso sobre la Av. Berro (esquina Av. Casares).

Previo al ingreso, los visitantes deberán formar fila respetando la distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona.

Se tomará la temperatura a los visitantes antes de ingresar siendo su límite 37,5 C°.

Se brindará alcohol sanitizante.

Se obligará el uso de tapaboca durante el paseo.

El paseo será únicamente al aire libre.

Habrá un solo sentido de circulación señalizado y asistido por el personal del Jardín.

Habrá una única salida sobre la Av. Casares y Libertador.

Además, todos los días habrá tres turnos de visita:

El primero será de 10:00 a 12:30

El segundo comienza a las 13:00 y finaliza a las 15:30

El tercero será de 16:00 a 18:30.

Los sectores de difusión de cultura japonesa están funcionando en todo el predio como lo son el Restaurant Jardín Japonés con su servicio de Delivery, Take Away y Take Away Plus con mesas y sillas afuera en el sector del damero con todos los protocolos de 4 personas como máximo por cada mesa.

Se deberá reservar en los siguientes horarios: 11, 13 y 15 hs en el turno mañana y luego a las 18, 20 y 22 hs. Reservas al 48001322 y al whatsapp 1128252560. Una experiencia única e inolvidable con la tradición en la gastronomía japonesa.