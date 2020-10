Oscar Ruggeri volvió a la televisión después de tener Covid-19

"Cada uno tiene que ser responsable de lo suyo. Me descuidé ese viernes que salí de acá, 15 minutos. Salí y me junté con alguien, al pedo", relató Ruggeri, de 58 años. Esa breve cita, en la que aprendió a instalar y usar la plataforma de videocoferencia Zoom, le valieron un contagio por contacto estrecho ya que la persona con la que se vio tenía coronavirus y no lo sabía.

"Vinieron a ponerme el Zoom y ahí... 15 minutos me saqué el barbijo", recordó el ex jugador. Lo que siguió entonces fueron dos semanas de aislamiento en su casa y días con dolor de espalda fuerte y otros síntomas de la presencia del Covid-19.

En los días en que estuvo confinado Ruggeri sintió el ahogo de estar aislado en su propio hogar, llegó a contar los pasos con los que cubría el cuarto y el baño que tenía permitido usar, y hasta envidió a su perra porque "comía con todos en la mesa".

"Es bravo, eh, sobre todo a la noche. Uno en algún momento por ahí podía pensar 'ojalá que si me llega a tocar, que sea leve, así me lo saco de encima'", recordó Ruggeri sobre su actitud previo a efectivamente contraer Covid-19.

El ex San Lorenzo reconoció que su cuadro de coronavirus "fue leve" pero no por eso liviano de llevar. "Me agarró dolor de espaldas dos veces y me levantaba, me tiraba al suelo, elongaba... Al colchón ese a la madrugada lo daba vuelta por el dolor de espalda, decía: 'Tiene que estar vencido'", relató.

"Hice todo lo que tenía que hacer. Me iba de acá, llegaba a mi casa, me bañaba, ponía la ropa a lavar... Y me pasó igual. A la noche tenía miedo de morirme. Pasa cuando no tenés sueño. Vivís con la panza revuelta porque no tenés olfato, gusto, nada. Comés porque tenés que comer", enumeró Oscar Ruggeri entre los muchos contratiempos que tuvo por el Covid-19.