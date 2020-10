Se cumplen 44 años del debut de Diego Maradona en Primera División

"Vaya pibe, haga lo que usted sabe. Y si puede tire un caño", fueron las palabras del entrenador a un jovencito de tan solo 15 años que estaba a punto de jugar por primera vez en la primera división. Diego Maradona, era el nombre de este talentoso jugador, que entraba en lugar de Giacobetti.

"Pelusa" ingresó a la cancha con aquellas palabras que le dijo el DT en su cabeza y en la primera pelota que tocó metió un caño, al menos eso se dijo durante todos estos años, hasta que el propio Maradona contó que no fue así y explicó como se dio esa jugada.

"No, no la primera. La primera me acuerdo que hice un pique y no llegué. Y ya cuando empezamos a tocar en la mitad de la cancha con Fren, con Di Donato, no sé quién más, me animé. Cabrera era el que presionaba, entonces ya me había presionado dos veces, a la tercera se come el caño. Cuando me dieron la pelota y le hago así, pac, tac, caño", detalló Diego.

El partido siguió transcurriendo, aunque el ingreso de Maradona fue bueno, no alcanzó para poder revertir el 1-0 parcial. Pero sí se pudo ver que la participación de aquél joven soñador le dio mayor movilidad al ataque. En lo quedó del partido "El Diego" se puso el equipo al hombro y comenzaron a tomar el control del partido.

Se cumplen 40 años del debut de Maradona en Primera

En ese año, él seguía viviendo en Villa Fiorito y en una oportunidad, contó como fueron las horas previas a su debut en Argentinos Juniors.

"Salí 10:30 de Fiorito, un calor impresionante, tomé el tren hasta Puente Alsina, cruzar el puente Alsina a pie, y abajo me tomaba el 44. Se pagaba el boleto del tren cuando se podía, sino cuando el guarda terminaba el primer vagón, nosotros nos metíamos abajo del tren prácticamente y ya lo saltábamos al guarda: él iba al segundo y nosotros íbamos al primero", comenzó contando el actual técnico de Gimnasia.

Y luego, agregó: "A mi partido debut fui con mi pantalón corderoy, el único que tenía. Me miraban, y digo 'me miraban porque soy lindo. tengo facha...'. Mentira, era pleno verano y yo andaba con pantalón de corderoy".

Lo que vino después, ya todo el mundo lo sabe. Diego Armando Maradona comenzó a mostrar un nivel distinto al que había en Argentina y su carrera lo llevó a lo más alto. Tuvo la suerte de consagrarse campeón en el Mundial de México 1986 y, de formar parte de los mejores equipos del mundo.