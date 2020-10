El dólar blue subió otra vez y marcó un nuevo récord: llegó a $183

Aunque el martes de esta semana el dólar había bajado $1, durante esta jornada subió $3 y así llegó a un precio récord tras una semana en la que subió un total de $11.

En poco más de un mes desde que el Banco Central anunció fuertes restricciones para el acceso al dólar oficial, un endurecimiento del cepo cambiario, la versión el blue subió un total $52 para llegar a $183, informó el sitio financiero.

Pero el lunes el Gobierno anunció que se reduciría a tres días el tiempo de parking y que se licitará un bono por US$ 750 millones para noviembre, y por eso el mercado cambiario transcurrió en baja el martes.

La doctora en Desarrollo Económico Julia Strada explicó a C5N que la brecha en el valor del dólar oficial mayorista y el dólar contado con liquidación o el MEP ocurre porque "no hay visualización por parte de los principales actores del mercado de que esta brecha se vaya a acortar en el corto plazo".

dólar julia strada Dólar blue a $183: Julia Strada explicó el razonamiento de Martín Guzmán y su equipo

"Cuando hablamos del dólar paralelo' hablamos del contado con liquidación y del MEP, no del blue, que es un dólar paralelo pero no es de magnitud. El contado con liquidación está a $175. Efectivamente lo que ocurre es que no hay visualización por parte de los principales actores del mercado de que esta brecha se vaya a acortar en el corto plazo", señaló la economista.

"Lo que está haciendo Martín Guzmán es implementar una serie de medidas para canalizar la demanda hacia el contado con liquidación y que no se mueva tan bruscamente. Yo creo que la apuesta es a un desdoblamiento sin que sea formal, pero sí de hecho, de facto, en donde funcione el contado paralelo de una manera más firme, sin volatilidad", explicó en relación a las modificaciones recientes en el cepo cambiario.

julia strada dólar El dólar blue llegó a $183

El dolar blue, resumió Strada, "es otro mercado no oficial, los otros dos sí son oficiales. Lo que quiere el Gobierno es que el blue deje de tener esa trascendencia que termina teniendo porque estaba muy regulado el contado con liquidación".

Otro tema es la emisión de moneda que fue necesaria para mantener los ingresos de la población durante la pandemia, que "en un país como la Argentina termina impactado en el dólar, no en la inflación", señaló Strada.

"Esta emisión genera costos, no es gratis para nuestra situación cambiaria en una economía que reestructuró la deuda. Cuando Martín Guzmán estaba negociando la deuda cualquier ruido cambiario, hasta el caso Vicentin, generaba escozor. Yo creo que por esa razón no se implementaron medidas más rápidas para controlar la demanda de dólares de algunos sectores. Lo que se hizo fue esperar a la reestructuración de la deuda", sentenció.

"Se eligió eso y postergar un abordaje más efectivo de la brecha, y hoy la brecha te va generando inestabilidad. Creo que hoy Martín Guzmán está apostando a hacer que el contado con liquidación sea un mercado que funcione", opinió Strada.