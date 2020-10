Hallaron restos de una ballena en Necochea

View this post on Instagram

Encontraron restos de una ballena franca en la playa de Necochea . LINK EN BIO Leé la nota completa en www.diario4v.com #Necochea #Quequén #Información #Actualidad #Noticias www.diario4v.com www.facebook.com/diario4v www.twitter.com/diario4v www.instagram/diario4v