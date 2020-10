Coronavirus: Tandil pasa a "Estadío Rojo" y está al borde del colapso sanitario

El último parte epidemiológico reporta 138 nuevos casos de coronavirus, llegando casi a 3 mil la cifra de contagios en Tandil desde el inicio de la pandemia. Hay 20 personas en terapia intensiva y más de 30 en camas intermedias, situación que lleva al sistema sanitario a estar al borde del colapso.

En medio de este panorama de crecimiento y circulación comunitaria del virus, Tandil que salió del sistema de fases de la provincia de Buenos Aires para utilizar uno propio, bajó al Estadio Rojo desde el miércoles.

Pese a bajar de Estadio, en Tandil sigue todo abierto, inclusive gimnasios y bares por una decisión del intendente Lunghi.

tandil coronavirus Tandil entrará en estadio rojo de nuevo: más protocolos y menos restricciones

Con este panorama, el jefe comunal aclaró en las últimas horas que no le temblará el pulso para cerrar todo de ser necesario, en el contexto donde reconoce el colapso sanitario.

El intendente aseguró que en el Hospital solo quedan 5 camas y remarcó que el problema no es económico sino que es humano.

"No seamos estúpidos, debemos cuidarnos. Los más jóvenes están cansados, y eso yo no lo discuto, pero tiene que haber responsabilidad. Les pido por favor que salgan lo menos posible", expresó Lunghi en declaraciones radiales que reproduce La Voz de Tandil.

"Estoy un poco enojado porque la gente tiene que pensar en los mayores. No es una cuestión de camas o de plata. No hay médicos terapistas. No hay más enfermeros y enfermeras. Los pobres están cayendo por contagio. No es cuestión de plata, es cuestión de responsabilidad civil", sentenció Lunghi.

"No hay vacunas ni remedio, ni se ha hecho nada mal. No es una cuestión de fases o semáforo. El problema es la responsabilidad individual. Tenemos que disminuir la circulación viral. Hay que salir a trabajar con todos los protocolos y volver rápido a casa; salir de recreación y volver rápido a casa. Si no, tendremos problemas serios", completó.

Tandil, luego de lo decidido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, podrá recibir turistas a partir del primero de diciembre, mientras que los dueños de casas no residentes podrán ingresar a la ciudad en noviembre.