El hombre de la riña de gallos ya reemplazó a los animales: indignantes videos burlándose

gallos 3

"Acá les voy a presentar a los 20 que estaban escondidos. Todavía hay 20 naves acá y hay 40 en lo de mi amigo El Gordo. Siempre que llovió paró. ¡La tuve que poner, me iban a tener que matar para sacarme los gallos!", se lo escucha decir a los gritos e incluso, bailando con dos animales en las manos, maniatándolos y maltratándolos.

gallos 2

En otro video, muestra al lugar luego del paso de la policía. "Ahí se fueron los proteccionistas, me llevaron todo, no queda más nada. Vacío, vacío... Me llevaron las soleras, estoy pelado. Esto es 11 y media de la mañana. No hay un ruidito a gallo, se extraña, ¿no? Mamita, qué peladura, ¿no?", ironizó.

gallos

La causa se inició por una denuncia por amenaza de muerte contra un hombre que sería el hermano del protagonista de estos videos. Según informó C5N, una pista llevó a los policías hasta la casa donde estaban los gallos, que fueron rescatados. Además, se detuvo a un hombre y se secuestraron elementos que probarían el delito.

La Ley 14.346 de maltrato animal, en artículo 3 inciso 8 establece que será considerado acto de crueldad "realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales".