Tiroteo en Dock Sud: detuvieron a un tercer sospechoso por el asesinato de la beba de 5 meses

Carolina aseguró que "hace tres noches que tiran tiros" en las torres del complejo habitacional Nicolás Avellaneda, donde ella vive con su familia. "Es normal. Van, hacen quilombo y se meten a la torre", describió la mujer en referencia a la actividad de las bandas.

De hecho, testigos del tiroteo ocurrido el jueves al mediodía afirmaron que ese ataque fue en represalia a otro que tuvo lugar días atrás. Sin embargo, Carolina afirmó que recién con la muerte de su hija hubo algún tipo de acción por parte de las autoridades.

"Yo bajé a comprar el pan y ahora no la tengo más conmigo. Había cumplido cinco meses. A mí nadie me la va a devolver, aunque hayan agarrado a los hijos de puta esos", sentenció la mujer.

Efectivos de la comisaría 3ra. de Dock Sud y de la DDI Avellaneda detuvieron horas después del tiroteo a dos sospechosos por el crimen, que fueron identificados por los voceros policiales como Iván Amarilla y Hernán García.

Además los fiscales del caso, Elbio Laborde y Solange Cáceres, dispusieron una serie de allanamientos en la Torre 3 y la Torre 5 del complejo Nicolás Avellaneda, incluida la casa de "Marianito", un hombre de 28 años señalado como líder de la banda de la Torre 5.

dock sud beba.jpg Avellaneda: mataron a una beba de 5 meses en un enfrentamiento entre bandas en Dock Sud

Para las 22.30 del jueves efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda habían logrado ubicar y aprehender a Mariano César Dacosta, o sea, a "Marianito", quien es el líder de la banda de la Torre 5 y llevaba varios días escondido.

Se espera que tanto Dacosta como García y Amarilla sean indagados en las próximas horas por los fiscales Laborde y Cáceres.

La secuencia

Mariano Dacosta es el hijo de la dueña de una verdulería ubicada justo en frente del almacén donde Carolina compraba pan con Lola Jazmín en brazos. La madre de la pequeña aseguró que no tiene "ni idea" sobre el motivo por el que se produjo el tiroteo, pero que los atacantes "tenían bronca con él".

"Fue por culpa de Mariano, él salió y a él le dispararon. Hace rato que lo andaban buscando", reveló Carolina, que descartó que se haya tratado de un asunto entre barrabravas, como se supuso en un primer momento.

José Montero, el padre de Lola Jazmín, agregó que los delincuentes en cuestión "son un par de pelotudos que se cagan a tiros porque tiene ganas y lamentablemente no se lastiman ellos y terminaron lastimando a una criatura".

El tío de Lola Jazmín, Fernando Montero, relató que su cuñada "bajaba del sector 'C' de la Torre 5 con la bebé en brazos y se tuvo que agachar (por los balazos), pero no alcanzó porque una chica le dice 'la nena está sangrando'. No pudo hacer nada y murió en sus brazos".

La nena fue trasladada de urgencia en un patrullero con su padre, pero en el Hospital Fiorito de Avellaneda sólo pudieron constatar su muerte.

Fernando Montero reveló que "el pibe vino a pedir disculpas a la familia y dijo que solo fueron dos tiros" en referencia a Dacosta. Luego la policía lo detuvo en Villa Domínico.

"Los tres detenidos estuvieron en el enfrentamiento de ayer. No son tan chiquitos los tipos. Ellos tenían armas y, cuando agarrás un arma, sabés lo que vas hacer. Todos ellos tienen antecedentes penales. Ellos ayer mataron a mi sobrina", sentenció Fernando Montero.

Autopsia

El cuerpo de Lola Jazmín fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora donde este viernes se le realizó una autopsia.

En su reporte preliminar al fiscal de Avellaneda a cargo de la causa, Elbio Laborde, los médicos informaron que el plomo fue extraído y que aparenta ser de un "calibre grueso", pero que presenta una deformación que podría complicar un peritaje balístico que se pretendía realizar con la pistola calibre 9 milímetros secuestrada durante uno de los allanamientos del jueves.

"Está descartado que sea de un calibre pequeño como el 22, pero la bala será remitida a un perito balístico para que intente determinar con qué tipo de arma fue disparada", dijo a Télam una fuente judicial.