Dos hermanos le sacaron el auto a su papá y lo incrustaron en una casa

“Escuché un ruido tremendo y pensé que se había caído el techo de una losita que había hecho un tiempo atrás”, contó Alberto, el dueño de una vivienda.

El auto derrumbó los tapiales de la casa, sacó la reja de lugar, que quedó tumbada sobre el jardín delantero y golpeó la garita de gas, por lo que rápidamente los vecinos cerraron la llave de paso ante el escape.

Según indicaron los vecinos, tras el incidente, los dos nenes salieron corriendo. El padre de ambos, que vivía a pocas cuadras del lugar, llegó rápidamente y se presentó ante Alberto: “Es un vecino de hace unos cuantos años, yo lo conozco. Me dijo ‘me robaron el coche cuando mis hijos estaban escuchando música en la puerta de mi casa, vinieron dos más grandes y se lo llevaron con mis hijos adentro’. Pero cuando yo le dije que del auto habían salido dos chicos y no cuatro se quedó callado”.

robo auto padre choque villa de mayo

Ante la situación, el vecino perjudicado decidió no confrontar y hacer directamente la denuncia: “Preferí dejar todo así, ignorando lo que me había dicho y le pedí los papeles del seguro. Le dije que denunciara lo que había pasado pero que dijera que el que manejaba era él”.

El jueves por la noche una grúa particular se acercó a retirar el auto peor la policía no dio permiso hasta tanto no se hicieran todas las pericias correspondientes.

“Hicimos un convenio de palabra para que me arreglara la casa. Me prometió que hoy me iba a traer a un gasista, a un albañil y a un herrero; pero por el momento solo vino un señor a reparar las rejas. Solo espero que cumpla con su palabra, nada más”, indicó el damnificado.

“Tenemos tres nietos que viven con nosotros, de 2, 3 y 4 años. Imaginate si estaban jugando en la puerta. No pegó con el frente de casa de casualidad porque chocó antes contra unos bolsones de tierra que hay en la vereda”, señaló por su parte la esposa de Alberto en diálogo con TN.