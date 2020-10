El dólar blue sube y empieza a afectar la economía real

Según explicó el economista y periodista de C5N, Alejandro Bercovich, l a brecha está empezando a generar descalabros en la economía real, ya no en la Bolsa o en la expectativa. "Es cierto que el importante es el oficial como dice Martín Guzmán pero empieza a haber señales preocupantes en la economía real".

Por ejemplo, no se consiguen cubiertas para camiones porque el que las tiene las retiene a la expectativa de la suba de los precios. Ayer en media hora se agotó al preventa del nuevo VW, 250 unidades, volaron porque hay una expectativa gigante de que suban los precios de los autos. Esto se tradujo en drenaje de reservas del BCRA. Hay comportamientos que adelantan hecho como una profecía autocumplida.

Cuando se compran productos importados desvalijan en BCRA; el intercambio comercial venía bajando las importaciones en todos los meses del año, caían entre 20 y 30 pro ciento por mes, en septiembre aumentaron 3,1 por ciento, eso muestra que los importadores pagan en efectivo todo lo que importan al dólar oficial de hoy.

Las exportaciones caen 18 por ciento en septiembre. Los exportadores de granos no solo no liquidan exportaciones, importan granos porque dicen que necesitan mantener activas las aceiteras y las productoras del río Paraná, como los productores no les venden los granos importan para no apagar los molinos.

Según Bercovich, en el dólar blue pesa mucho la falta de dólares del turismo. Los financieros son los que explotaron esta semana, eso talla en las decisiones de las empresas, las importaciones de granos aumentaron 432 por ciento el mes pasado por la expectativa de la devaluación y porque los exportadores e importadores no están sujetos a los controles a los que deben estar sujetos en este momento.

A las Pymes también les afecta la suba del dólar blue porque no puede encontrar precio para lo que quiere comprar. El problema del enfoque de las expectativas es que siempre te terminan pidiendo más, pasó con las retenciones, se bajaron, pero no alcanzó, quieren más.

El presupuesto ya está y es un presupuesto de ajuste, las partidas de gasto social caen 14 por ciento en términos reales si la inflación es la que dice el Presupuestos , sino va a ser más. Desaparecieron 3 millones de empleos que no se si van a volver.

Las empresas que se endeudaron durante el macrismo y dejaron sus dólares afuera pidieron dólares toda la primera mitad de este año para pagar sus deudas ¿Estuvo bien eso? El impuesto a las grandes riquezas mientras tanto sigue sin salir.

Esta corrida genera los especuladores que quedaron atrapados luego de venir durante el macrismo a hacer grandes ganancias con las tasas y quedaron atrapados con el cepo de Sandleris. La sensación es que el Gobierno fue demasiado errático entre los palos y la zanahoria, se consumió en internas y ahora tienen un problema enfrente.

