"Inseguridad económica no es no poder comprar 200 dólares, sino perder el laburo"

La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, explicó que pasa con el dólar blue: "La brecha es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Todos los números indican que el tipo de cambio no está atrasado. Quienes plantean una devaluación como una especie de solución mágica para la Argentina no están siendo honestos. En 2018 y 2019 tuvimos devaluaciones muy fuertes y la economía cayó, y no hubo lluvia de inversiones", indicó la funcionaria.