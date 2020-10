Difunden videos de una supuesta fiesta clandestina en una cervecería de La Plata

En las imágenes difundidas por el sitio 0221 se puede ver el lugar repleto de gente, sin respetar el distanciamiento social y sin barbijos. Los dueños de la cervecería sostienen que las tomas no son actuales. “Solo hubo mesas y estaban las luces prendidas. Esas imágenes no son del sábado”, indicaron.

Por otro lado, la Comuna aseguró que se mantienen los operativos y que no se descarta la clausura del lugar en las próximas horas.

ANTECEDENTE Y POLÉMICA

Así, Wild Hops quedó una vez más en el centro de la polémica. En septiembre, la cervecería abrió sus puertas para atender a todos los clientes que se acercaron al local de diagonal 74 entre 10 y 48.

La apertura se había dado con todos los protocolos sanitarios, de distanciamiento e higiene, pero con el correr de la noche cada vez más gente se habría acercado a tomar una pinta y la situación se terminó desbordando.

Las imágenes de personas amontonadas y sin barbijos no tardaron en viralizarse en las redes sociales y despertaron el enojo de gran cantidad de vecinos y un operativo de seguridad que terminó con un fuerte despliegue policial.

Además, los propios empresarios gastronómicos mostraron su enojo, ya que habían acordado mantener la situación bajo control para empezar (por aquel entonces) a poner en práctica la modalidad Take Away Plus.

CLAUSURAS

Este fin semana, el Municipio de La Plata desalojó dos eventos con alrededor de 70 y 40 participantes cada uno, en el centro de la ciudad y Arturo Seguí.

En las últimas horas los agentes encabezaron un amplio operativo y desarticuló dos encuentros con gran cantidad de asistentes en distintos puntos de la ciudad. Si bien avanzan las flexibilizaciones en la capital bonaerense, las reuniones sociales siguen prohibidas en el marco del confinamiento.

El despliegue fue encabezado en la madrugada de este domingo por agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano con el apoyo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuestas por el Gobierno Nacional ante la pandemia de coronavirus.

