Néstor Kirchner y el fútbol: diez historias sobre su otra gran pasión

Futbolero le ley. Néstor mamó su pasión por el fútbol en su Río Gallegos natal, donde se hizo hincha fanático de Racing, amor incondicional que fue heredado de su padre y que le transmitió a su hijo Máximo. La “Academia”, el Cilindro de Avellaneda, pero también la Selección argentina y el fútbol en general, han sido sus escapes, sus lugares de alegrías y sufrimientos.

Néstor tiene muchas anécdotas futboleras. Chicanas, enojos, promesas, derrotas, frustraciones y victorias. Historias que trascendieron fronteras, al punto de hasta hacer hincha de Racing al ex presidente brasileño Lula Da Silva.

A 10 años de su muerte, minutouno.com lo recuerda con 10 historias futboleras. La mayoría relacionadas a su eterno amor por Racing, aunque también hay perlitas imperdibles.

Bajó en helicóptero en el Cilindro, con 4 televisores LCD para repartir entre el plantel

Quizás sea una de las más recordadas. Una imagen que recorrió los noticieros y no era para menos: un helicóptero aterrizó en la cancha auxiliar en junio de 2009. Era Néstor Kirchner, irrumpiendo en el entrenamiento de Racing para cumplir su promesa y pagar el ‘premio’ que le había ofrecido al por entonces entrenador Ricardo Caruso Lombardi tras la goleada 3-0 a Boca.

Días antes, en una caminata por las calles de Dock Sud, un hincha “xeneize” le preguntó cómo salía el clásico. “3-0”, le gritó Kirchner, según recreó el periodista Ezequiel Scher en Cenital.

Néstor TV Racing.jpg Néstor Kirchner en un entrenamiento de Racing. Le entregó cuatro televisores al plantel.

“Si ganan, se los llevo al entrenamiento. Y si necesitás una mano para armar el equipo, no dudes en llamarme”, le dijo el ya ex presidente y por entonces candidato a diputado al siempre extrovertido Caruso. Y cumplió, pero en lugar de dos, como le habían solicitado, les llevó 4 LCD de 40 pulgadas que entregó en el Cilindro, que fueron sorteados y que se los llevaron Lucas Aveldaño, Claudio Yacob, José Chatruc y “Tito” Ramírez.

Nestor Kirchner visita a Caruso Lombardi y al plantel de Racing Club - DiFilm 2009

Plantó a Lula y a Chávez en una cumbre del Mercosur por ver a Racing

Fue durante una cumbre de jefes de Estado del Mercosur, en junio de 2005 en Asunción, cuando Néstor Kirchner y su vocero, Miguel Núñez (también fana de la “Academia”) se encerraron en una habitación del hotel para ver Racing-Lanús. Al funcionario le explotaba el teléfono: había una cena con sus pares latinoamericanos y faltaba Néstor.

"Esperen, está atendiendo unos asuntos de Buenos Aires", avisó Núñez. "Deciles que tenemos un quilombo", le sugirió Kirchner, según reconstruyó Tiempo Argentino. El entonces presidente llegó tarde a la cena, y Hugo Chávez y Lula Da Silva eran los más preocupados por los “quilombos” en Argentina. “No pasó nada, este no me dejaba salir porque estaba jugando Racing”, confesó Néstor mientras señalaba a Núñez. “¿Y cómo salimos?”, preguntó Lula. “Ganamos 2 a 0”, respondió el vocero.

Lula Racing.jpg Néstor Kirchner y Lula Da Silva.

Es que Lula, fanático del gigante paulista Corinthians, se terminó haciendo hincha de la “Academia” como consecuencia de la primera visita que Néstor le hizo a Brasil como presidente argentino en junio de 2003. En el Palacio de la Alvorada, Núñez le entró la camiseta del equipo de Avellanada. Y tres años después, Kirchner logró que Da Silva se pusiera la Racing arriba de una casaca del “Timao”.

Casi lo convence a Tevez

Justamente en el Corinthians jugaba Carlos Tevez. En una movida millonaria, el delantero argentino llegó al gigante paulista en 2005 junto a Javier Mascherano, en un intento de logar la primera Copa Libertadores para el club (que conseguiría recién siete años después, ya sin los argentinos).

Nestor Tevez.jpg El día que Néstor Kirchner quiso convencer a Carlos Tevez.

Ya como jugador del equipo brasileño, Carlitos visitó a Néstor en la Casa Rosada y le regaló la camiseta del “Timao” con la 10 en la espalda. “Tenés que venir a Racing”, le recriminó el entonces presidente. “Yo le dije: 'si no jugase en Boca, el único club en donde lo haría es en Racing'. Pero por algo que a uno le gusta la cancha y el clima”, reveló el “Apache”.

El Año Nuevo que no quiso cruzarse con su suegra Ofelia

A Racing le costó volver del descenso y Néstor, como tantos otros hinchas, lo sufrió horrores. La primera posibilidad de regresar a Primera División fue frustrada por Gimnasia y Esgrima La Plata el 30 de diciembre de 1984.

Según contó el periodista Ezequiel Scher, en vísperas de Año Nuevo, los Kirchner iban a pasar la fiesta con la familia de Cristina en la capital bonaerense, pero la frustración futbolística modificó la agenda: enojado, Néstor no quiso asistir a la reunión porque no quería cruzarse con Ofelia, su suegra, fanática del “Lobo”.

La “cargada” de Alberto Fernández que terminó mal

Hace no mucho, el presidente Alberto Fernández recordó en una entrevista con TNT Sports el duro revés que se llevó al intentar “gastar” al por entonces mandatario debido a un triunfo de Argentinos Juniors ante Racing.

Alberto era jefe de Gabinete, y cayó en la Casa Rosada con el buzo del arquero del “Bicho”, Marcelo Pontiroli. Néstor enfureció y le sacó las llaves de su casa. “Me hizo volver a la 1 de la mañana a buscar las llaves. Cuando se lo recriminé me dijo ‘nunca más te rías de que nos ganaron’”, reveló Fernández.

Marcelo Pontiroli y el buzo que le dio al presidente Alberto Fernández

En el Cilindro con Máximo, conocieron a un ídolo y a la salida les robaron todo

De visita por Buenos Aires en 1987, Néstor aprovechó para ir a la cancha junto a su hijo, en una cita que tuvo un sabor agridulce: fue goleada en contra, 6-0 en el clásico con Boca, pero se dio el lujo de conocer y presentarle a Máximo a Orestes Omar Corbatta, “un prócer”, según le dijo el santacruceño.

A pesar de la dura derrota, lo peor llegaría a la salida. El padre le compró un recuerdo a su hijo, un muñeco como souvenir de cancha. Pero el obsequio duraría apenas unas cuadras, ya que los asaltaron: les robaron todo lo que llevaban y tuvieron que volver en un transporte que recién abonaron al llegar a destino.

Nestor Ginés última vez en el Cilindro.jpg La última vez de Néstor Kirchner en el Cilindro. Junto a Ginés González García en la derrota de Racing ante Olimpo.

Justamente el día previo a asumir como presidente, el 24 de mayo de 2003, Néstor Kirchner fue por última vez al Cilindro de Avellaneda. Fue junto a Ginés González García, en un encuentro en el que la “Academia” cayó 2-0 ante Olimpo.

Se reunió con Piñera y miraron fútbol juntos

La pasión de Néstor no era solo por Racing. Fanático del fútbol, en 2010 se jugó el Mundial de Sudáfrica y el ex presidente no se quería perder ningún detalle, ni siquiera durante una reunión con el por entonces mandatario de Chile, Sebastián Piñera.

“La última vez que almorcé con Néstor, en Santiago, lo único que queríamos era ver el Uruguay-Holanda del Mundial. Yo le dije ‘qué le parece si vemos el partido’, y me respondió ‘estaba esperando que me dijera eso’, y nos quedamos viendo el fútbol”, recordó el chileno en relación a la semifinal de aquella Copa del Mundo.

Nestor_Pinera ok.mp4 Sebastián Piñera cuenta una anécdota de Néstor Kirchner y su pasión por el fútbol. Fragmento de TVR.

Le robó la camiseta de Chacarita a un ministro

En 2005, el abogado y periodista Darío Villarruel era vicepresidente del club Chacarita. Para una reunión con un ministro, decidió llevarle una camiseta como presente, aunque el regalo, inesperadamente, terminó en otras manos.

Nestor_Chacarita Ok.mp4 Darío Villarruel y otra anécdota futbolera con Néstor Kirchner. Fragmento de TVR.

“Bajó Néstor y me dijo que ‘la camiseta de Chacarita es la más linda que hay’, y se la sacó al ministro”. Esa, era la única casaca que Villarruel había llevado para aquel encuentro. “’Me la llevo yo’, dijo… nos quedamos mirando asombrados, y nos dijo ‘soy de Racing, pero trabajo para todo el pueblo argentino’”, completó.

Le ocultaron que había perdido Racing

En 2010, Néstor tuvo que ser operado de urgencia por una afección en la arteria carótida. Salió todo bien, a excepción de una cosa: había perdido Racing, pero nadie se lo quería decir y se lo mantuvieron oculto durante algunos días.

“El único problema que tuvimos, en realidad, se lo debo al sacerdote Juan Carlos Molina, porque el día que lo operaron jugó Racing y perdió 4-2 con Arsenal, y se lo ocultamos prolijamente porque si le decíamos, se quedaba seco ahí”, contó la propia Cristina, ya presidenta de la Nación. “El domingo y el lunes él estaba convencido de que habían empatado, hasta que llegó Juan Carlos y le dijo que había perdido, y se terminó enojando con Máximo”, reveló entre las risas de todos los presentes.

Néstor Kirchner no sabía que Racing había perdido

¿Batistuta o Crespo?

Que si podían jugar juntos, que si no. El debate sobre dos de los goleadores más importantes que tuvo la Selección argentina en los últimos 30 años comenzó en la era Passarella y se intensificó en la gestión Bielsa, para quien era uno o el otro, en un sistema con un solo “9” y dos “wings”.

Futbolero, Néstor no quiso quedar ajeno de un debate que al día de hoy sigue vigente y también dejó su opinión. “¿Batistuta o Crespo?”, le preguntó Gonzalito Rodríguez de CQC, en una entrevista en la que también estaba el hermano del “Loco”, Rafael Bielsa; y el ex presidente, fiel a sus colores, sentenció: “Milito”.