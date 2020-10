Nos gustaría lanzar alguna edición ampliada. Muchos relatos quedaron afuera. Siempre siento que debo disculparme con tantos compañeros que quisieron a Néstor y estuvieron a su lado. Pero si escribíamos todos, el libro iba a terminar siendo una enciclopedia de varios tomos.

Siento el respaldo de Cristina porque el día de lanzamiento subió a sus redes un mensaje muy afectuoso.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1312416062596620288 Acabo de recibir un ejemplar de “Néstor. El hombre que cambió todo”. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho. pic.twitter.com/EwQDkNdkF2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 3, 2020

Hay dos capítulos que están llenos de anécdotas de cuando se desmarcaba y se tiraba del escenario o se iba a tomar una lágrima a un bar. Lo cuentan con mucha gracia y emoción Diego Carbone -custodio de Cristina- y Héctor Patrignani -el custodio de Néstor- en sus capítulos. Néstor era un tipo alejado de cualquier protocolo establecido. Él quería el contacto directo con la gente. Eso lo apasionaba y marco a las claras el rumbo de su gestión. Siempre del lado de la gente, atrás de las vallas se esconden los que le temen a su pueblo.

nestor kirchner con gente

El 27 de octubre de 2010 recibí el llamado con mucha conmoción. Me costo mucho asimilar que ya no estaría con nosotros. Creo que ese día quedará en la historia porque perdimos tempranamente un gran estadista, un político de raza, un militante con responsabilidades importantes. Lo sigo extrañando, pero también homenajearlo junto a tantos compañeros me hace sentir que su esencia siempre está presente.

*Fragmentos de diálogo de Topo Devoto con minutouno.com