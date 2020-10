Alberto Fernández, sobre la carta de Cristina Kirchner: "La sentí como un respaldo"

"Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca", dijo el mandatario en dialogo con a radio Metro, en referencia al décimo aniversario de la muerte de su esposo Néstor Kirchner.

Y agregó: "Yo leí la carta y me gusto, la sentí como un respaldo. Ha sido muy generosa y la valore así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos."

Además, manifestó que no le sorprendió el análisis que hizo su vicepresidenta sobre la actualidad del país, ya que "son cosas que hablo con Cristina habitualmente", afirmó.

Sobre el párrafo que generó más polémica de la carta, que refiere a la mala gestión de algunos funcionarios, el Jefe del Ejecutivo Nacional sostuvo: "El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi, sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista"

Al ser consultado sobre el décimo aniversario de la muerte de quien fue su amigo y referente político, Fernández manifestó: "Hoy es un día de mezcla de tristeza y alegría. Alegría por el año de que gané las elecciones y tristeza por Néstor, a quien vamos a homenajear como se merece".

Néstor y Alberto Néstor Kirchner junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada.

"Voy a hacer honor a lo que Néstor hizo, voy a hacer honor al compromiso con los que menos tienen", añadió.